Представили регоператора объяснили, почему в регионе образуются стихийные свалки Комментариев: 0



Одна из основных причин — закрытие полигона «КомЭк» в Тамбовском районе в феврале 2023 года. Этот полигон принимал около 80% отходов всей области, включая весь мусор из Тамбова. Позже, в октябре, был закрыт ещё один полигон в Рассказовском районе. В результате мусор теперь нужно перевозить на значительно большие расстояния — до 110 км, на полигоны в Кирсанове и Моршанске, что увеличило транспортные затраты в среднем в восемь раз.



Из-за возросших затрат и неудобств многие мелкие предприниматели, занимающиеся вывозом мусора, стали сбрасывать крупногабаритные и строительные отходы на обычные площадки во дворах, вместо того чтобы доставлять их на отдалённые полигоны. Жители города также зачастую выбрасывают стройматериалы и растительные отходы рядом с контейнерами.



По данным проверок, около 70% несанкционированных свалок состоят из растительных остатков и строительных отходов, и только треть — из обычного бытового мусора. Кроме того, до 60% бункеров, предназначенных для крупногабаритных отходов, заполняются древесными и растительными остатками, что оставляет недостаточно места для действительно крупногабаритного мусора. В сельской местности ситуация осложняется тем, что в контейнеры часто выбрасывают навоз, остатки сгоревших домов и гнилую сельхозпродукцию.



Из-за этого спецтехника не всегда может справиться с вывозом такого мусора, а контейнеры часто ломаются и нуждаются в замене, которую должны организовать местные органы самоуправления.



АО «ТСК» неоднократно фиксировало случаи нарушения правил размещения мусора и передавало информацию в городскую администрацию для принятия мер.



Главной причиной роста числа несанкционированных свалок является складирование мусора в неподходящих местах. Однако решение этой проблемы лежит вне компетенции регионального оператора, и администрации населённых пунктов должны предпринять шаги для устранения нарушений. Одним из возможных решений может быть организация специальных площадок для сбора растительных отходов и их последующая переработка. В последнее время жители Тамбова всё чаще жалуются на стихийные свалки, которые появляются в разных частях города и остаются без должного внимания, даже со стороны оператора по сбору твёрдых коммунальных отходов. В АО «ТСК» объяснили причины такой ситуации.Одна из основных причин — закрытие полигона «КомЭк» в Тамбовском районе в феврале 2023 года. Этот полигон принимал около 80% отходов всей области, включая весь мусор из Тамбова. Позже, в октябре, был закрыт ещё один полигон в Рассказовском районе. В результате мусор теперь нужно перевозить на значительно большие расстояния — до 110 км, на полигоны в Кирсанове и Моршанске, что увеличило транспортные затраты в среднем в восемь раз.Из-за возросших затрат и неудобств многие мелкие предприниматели, занимающиеся вывозом мусора, стали сбрасывать крупногабаритные и строительные отходы на обычные площадки во дворах, вместо того чтобы доставлять их на отдалённые полигоны. Жители города также зачастую выбрасывают стройматериалы и растительные отходы рядом с контейнерами.По данным проверок, около 70% несанкционированных свалок состоят из растительных остатков и строительных отходов, и только треть — из обычного бытового мусора. Кроме того, до 60% бункеров, предназначенных для крупногабаритных отходов, заполняются древесными и растительными остатками, что оставляет недостаточно места для действительно крупногабаритного мусора. В сельской местности ситуация осложняется тем, что в контейнеры часто выбрасывают навоз, остатки сгоревших домов и гнилую сельхозпродукцию.Из-за этого спецтехника не всегда может справиться с вывозом такого мусора, а контейнеры часто ломаются и нуждаются в замене, которую должны организовать местные органы самоуправления.АО «ТСК» неоднократно фиксировало случаи нарушения правил размещения мусора и передавало информацию в городскую администрацию для принятия мер.Главной причиной роста числа несанкционированных свалок является складирование мусора в неподходящих местах. Однако решение этой проблемы лежит вне компетенции регионального оператора, и администрации населённых пунктов должны предпринять шаги для устранения нарушений. Одним из возможных решений может быть организация специальных площадок для сбора растительных отходов и их последующая переработка.



