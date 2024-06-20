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» » С начала июня из Тамбова вывезли более 650 стихийных свалок

С начала июня из Тамбова вывезли более 650 стихийных свалок

Сегодня, 09:04
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С начала июня из Тамбова вывезли более 650 стихийных свалокСогласно сообщению «Тамбовской сетевой компании» (АО «ТСК»), с 1 по 20 июня с территории Тамбова было вывезено 665 свалок, общий объём которых составил 8 680 кубометров. В то время как количество свалок увеличилось, их объём сократился. Это объясняется тем, что теперь работники компании вывозят более мелкие свалки, а не крупные скопления мусора.

Существенную часть свалок составляют растительные отходы, накапливаемые как физическими лицами, так и юридическими организациями. Последние нередко выгружают на площадки растительность и строительные отходы. За подобные нарушения предусмотрен штраф, однако такие полномочия есть только у администрации муниципального образования.

АО «ТСК» напомнило жителям о правилах утилизации крупногабаритного мусора (КГО). Небольшой процент КГО включён в тариф регионального оператора, однако его количество крайне мало, поэтому контейнеры для КГО устанавливаются на основе этого норматива.

Жителям города рекомендуется следующее:

- Найти ближайший контейнер для КГО: Список мест накопления контейнеров для КГО опубликован на сайте администрации Тамбова.

- Самостоятельная утилизация: Отходы, не относящиеся к категории КГО, должны утилизироваться самостоятельно. Для этого можно обратиться в специализированную организацию или заключить договор на разовый вывоз с региональным оператором по телефону 50-90-60.

Эти меры направлены на улучшение санитарного состояния города и на борьбу с незаконными свалками. Важно, чтобы жители и юридические лица придерживались установленных правил утилизации отходов, чтобы избежать штрафов и способствовать поддержанию чистоты в городе.

Фото: АО «ТСК»
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