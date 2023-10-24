В Тамбовской области изменилась мусорная логистика Комментариев: 0



До конца прошлого года в Тамбовской области действовало 8 полигонов захоронения отходов: 4 полигона ООО «КомЭк» (в Тамбовском, Рассказовском, Жердевском и Уваровском района), полигон ООО «Гриф» в Кирсанове, полигон МУП «Тепловые сети города Моршанска» в Моршанске, полигон МУП «Петровское ЖКХ», полигон Мордовского поселкового МУП ЖКХ. Большая часть отходов со всей области (порядка 85%) поступала на полигон захоронения ООО «КомЭк» в Тамбовском районе, но он исчерпал свою мощность и был закрыт с 1 февраля 2023 года.



После 1 февраля все отходы были перенаправлены для захоронения на полигон ООО «КомЭк» в Рассказовском районе, однако, прежде чем отправить их туда, регоператор обязан сначала привезти все отходы на мусоросортировочный комплекс ООО «КомЭк», который находится рядом с закрывшимся полигоном захоронения под Тамбовом. После того, как сотрудники ООО «КомЭк» выберут из привезённого мусора полезные фракции, регоператор должен приехать на завод и забрать остатки обработки. Отметим, что объём этих остатков составляет более 95% от завезённого на сортировку мусора, то есть завод выбирает менее 5% полезных фракций. Рассказовский полигон находится примерно в 80 километрах от Тамбова, соответственно, с закрытием тамбовского полигона расходы на транспортировку выросли в разы. Для сравнения, Тамбовский полигон находился всего в двух километрах от главного источника образования отходов - города Тамбова. По состоянию на 1 сентября 2023 года дополнительные затраты, не включенные в тариф, составили 94 млн. руб.



Реконструкцию Рассказовского полигона изначально планировалось провести в течение этого года, причём без закрытия объекта для захоронения ТКО. Однако собственники полигона в указанные сроки работы не провели и в конце августа объявили, что с 1 октября вынуждены его закрыть. Логистику снова пришлось пересматривать в срочном порядке. Теперь основные потоки ТКО временно перенаправлены на полигон ООО «Гриф» и Моршанский муниципальный полигон. Как это было и ранее, из-за того, что мусоросортировочный комплекс ООО «КомЭк» под Тамбовом продолжает свою работу, мусор сначала нужно отвезти туда, а только потом развезти остатки обработки по полигонам. Теперь объекты захоронения находятся ещё дальше: Моршанский полигон - 107 км, Кирсановский полигон - 136 км. При этом почти весь мусор по-прежнему идет на захоронение из-за низкого процента сортировки на МСК ООО «КомЭк». Убытки регоператора при такой схеме транспортировки составляют более 11 млн рублей в месяц.



Помимо перераспределения потоков, было принято решение организовать несколько мусороперегрузочных площадок. Это необходимо для того, чтобы перевозчики успевали собрать мусор с площадок населения и не допустить срыва графиков вывоза. Мусор на этих площадках перегружается из обычных мусоровозов в крупнотоннажную технику, что позволяет делать меньше рейсов до объектов сортировки и захоронения. С 1 октября 2023 года свою работу прекратил полигон захоронения ТКО на территории Рассказовского района. Полигон был закрыт на реконструкцию эксплуатирующей его организацией ООО «КомЭк» на срок не менее 7 месяцев (до мая 2024 года). В связи с этим в Тамбовской области была пересмотрена логистика транспортирования отходов, потоки ТКО пришлось перенаправить на другие объекты захоронения, которые действуют на территории региона. Как сообщает региональный оператор руководство ООО «КомЭк» заранее не предупредило о закрытии полигонов, поэтому логистику пришлось пересматривать в экстренном порядке, и теперь транспортировка ТКО осуществляется по временной схеме.До конца прошлого года в Тамбовской области действовало 8 полигонов захоронения отходов: 4 полигона ООО «КомЭк» (в Тамбовском, Рассказовском, Жердевском и Уваровском района), полигон ООО «Гриф» в Кирсанове, полигон МУП «Тепловые сети города Моршанска» в Моршанске, полигон МУП «Петровское ЖКХ», полигон Мордовского поселкового МУП ЖКХ. Большая часть отходов со всей области (порядка 85%) поступала на полигон захоронения ООО «КомЭк» в Тамбовском районе, но он исчерпал свою мощность и был закрыт с 1 февраля 2023 года.После 1 февраля все отходы были перенаправлены для захоронения на полигон ООО «КомЭк» в Рассказовском районе, однако, прежде чем отправить их туда, регоператор обязан сначала привезти все отходы на мусоросортировочный комплекс ООО «КомЭк», который находится рядом с закрывшимся полигоном захоронения под Тамбовом. После того, как сотрудники ООО «КомЭк» выберут из привезённого мусора полезные фракции, регоператор должен приехать на завод и забрать остатки обработки. Отметим, что объём этих остатков составляет более 95% от завезённого на сортировку мусора, то есть завод выбирает менее 5% полезных фракций. Рассказовский полигон находится примерно в 80 километрах от Тамбова, соответственно, с закрытием тамбовского полигона расходы на транспортировку выросли в разы. Для сравнения, Тамбовский полигон находился всего в двух километрах от главного источника образования отходов - города Тамбова. По состоянию на 1 сентября 2023 года дополнительные затраты, не включенные в тариф, составили 94 млн. руб.Реконструкцию Рассказовского полигона изначально планировалось провести в течение этого года, причём без закрытия объекта для захоронения ТКО. Однако собственники полигона в указанные сроки работы не провели и в конце августа объявили, что с 1 октября вынуждены его закрыть. Логистику снова пришлось пересматривать в срочном порядке. Теперь основные потоки ТКО временно перенаправлены на полигон ООО «Гриф» и Моршанский муниципальный полигон. Как это было и ранее, из-за того, что мусоросортировочный комплекс ООО «КомЭк» под Тамбовом продолжает свою работу, мусор сначала нужно отвезти туда, а только потом развезти остатки обработки по полигонам. Теперь объекты захоронения находятся ещё дальше: Моршанский полигон - 107 км, Кирсановский полигон - 136 км. При этом почти весь мусор по-прежнему идет на захоронение из-за низкого процента сортировки на МСК ООО «КомЭк». Убытки регоператора при такой схеме транспортировки составляют более 11 млн рублей в месяц.Помимо перераспределения потоков, было принято решение организовать несколько мусороперегрузочных площадок. Это необходимо для того, чтобы перевозчики успевали собрать мусор с площадок населения и не допустить срыва графиков вывоза. Мусор на этих площадках перегружается из обычных мусоровозов в крупнотоннажную технику, что позволяет делать меньше рейсов до объектов сортировки и захоронения.



