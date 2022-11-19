Водители жалуются на мусорный полигон «КомЭк» под Тамбовом из-за птиц

«Вкусная пятница» от Россельхозбанка для сотрудников АО «Пигмент» 0 Тамбовский региональный филиал 18 ноября организовал выездную мини-ярмарку «Вкусная пятница» на территории крупного российского производителя химической продукции АО «Пигмент». В рамках проекта приобрести свою продукцию сотрудникам предприятия предлагали ИП Жиркова Е.А. (молочная продукция и сыры),

Жители Тамбовского лесхоза выступили за присоединение к Москве 0 Сегодня в поселке Тамбовский лесхоз, которые располагается в пригороде Тамбова прошел сход граждан, который постановил запустить процедуру присоединения поселка к городу Москве по причине многолетнего бездействия местных и региональных властей в решении вопросов местного значения.

В Жердевском районе задержали подозреваемого убийцу из Москву 0 В Жердевском районе задержали подозреваемого в убийстве 29-летней москвички, Шохпубека К.. Напомним, утром 18 ноября в Москве около станции метро «Зюзино» нашли тело девушки с четырьмя ножевыми ранениями.

В Инжавинском районе утонул 60-летний мужчина 0 19 ноября в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС сообщили о ЧП на вроде в Инжавинском районе. В 15:20 в рабочем посёлке Инжавино нашли тело 60-летнего мужчины.

Работы по благоустройству дворов в Тамбове так и не закончены 0 В Тамбовской области установилась по-настоящему зимняя погода — идёт снег, температура воздуха не поднимается выше нулевой отметки, а благоустройство по губернаторской программе, сроки работ по которой были сорваны почти по всему городу, так и не завершены.

Многие жители посёлка Строитель против присоединения к Тамбову 0 Сегодня жители поселка Строитель Тамбовского района провели сход граждан по вопросу присоединения поселка к Тамбову. По словам местных жителей, большинство Цнинского сельсовета не поддерживает рассматриваемую инициативу.

В детдоме воспитанников кормили заплесневелым хлебом 0 Недавно прокуратура Октябрьского района города Тамбова провела проверку работы областного специализированного дома ребёнка. Специалисты выявили ряд нарушений.

Тамбовские перевозчики хотели поднять стоимость проезда до 40-70 рублей 0 В Тамбове перевозчики попросили региональное управление по регулированию тарифов увеличить стоимость проезда до 40-70 рублей. Был представлен тариф, который в некоторых случаях достигал более 70 рублей - наивысшей себестоимости поездки на троллейбусе.

Водители жалуются на мусорный полигон «КомЭк» под Тамбовом из-за птиц 0 Тамбовские автомобилисты жалуются на мусорный полигон «КомЭк» в Тамбовском районе иза-за большого скопления птиц, которых привлекает мусор. Как сообщает издание "Блокнот Тамбов", "помойные" вороны слишком низко летают над дорогой на Лысые Горы, чем создают аварийные ситуации.

В Тамбове проводят работы по благоустройству в снег 0 Несмотря на выпавший снег и мороз в Тамбове продолжаются работы по благоустройству, которые должны были уже давно завершить. В частности подрядчик продолжает класть плитку в снег по ул. Советская, а на дворовых территориях вместо элементов благоустройства (детских и спортивных площадок, освещения)

В Сосновском районе планируют восстановить дом престарелых 0 По информации «Коммерсант-Черноземье», российский оператор центров по уходу за пожилыми людьми и реабилитации инвалидов «Маяк» планирует восстановить дом престарелых в селе Отъяссы (Сосновский район). Стоимость проекта оценивается в 919,8 миллионов рублей. При этом концессия рассчитана на 15 лет,

Вирус бешенства продолжает своё распространение по Тамбовской области 0 Вирус бешенства продолжает своё распространение по Тамбовской области, - сообщает Россельхознадзор. С начала ноября 2022 года на территории региона было выявлено два новых случая бешенства. Вспышки особо опасного заболевания были выявлены в городе Моршанске и в селе Сокольники Моршанского района

Бывшего сотрудника колонии осудили за получение взяток 0 В Моршанске бывшего работника исправительной колонии 5 осудили за превышение должностных полномочий и получение взяток. Доказательства, собранные Моршанским отделом СУ СКР по Тамбовской области, признаны достаточными.

До пяти рублей подорожает проезд в общественном транспорте 0 С 1 декабря в Тамбове подорожает проезд в общественном транспорте на 5 рублей за поездку. При оплате проезда наличными стоимость поездки составит 25 рублей, при безналичной оплате поездка обойдётся в 23 рубля.

В Тамбове легковушка врезалась в магазин ювелирных изделий 0 В Тамбове на перекрёстке Базарной и Октябрьской легковушка врезался в двери ювелирного магазина. По одной из версий, причиной происшествия стал снег, выпавший вечером 15 ноября.

Жители Тамбовской область - среди худших знатоков английского в России 0 Недавно международный образовательный центр EF Education First исследовал, насколько хорошо в России знают английский язык. Участники проекта проходили тесты на знание лексики и грамматики.

Тамбовские экологи-общественники просят проверить продукцию Токарёвской птицефабрики 0 Общественники-экологи из региональный организации им. И.В. Мичурина обратились в Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям с просьбой провести проверку ОАО «Токарёвская птицефабрика» на предмет соблюдения на предприятии норм законодательства в ветеринарной сфере и отбор

Новогоднее убранство Тамбова выйдет вчетверо дешевле, чем в прошлом году 0 Как сообщают «Вести-Тамбов», в областном центре сократили расходы на новогоднее оформление. Затраты на праздничное убранство не превысят 1,8 миллиона рублей.

Вынесен обвинительный приговор липчанину, устроившему смертельное ДТП в Петровском районе 0 Прокуратурой Петровского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя г. Липецка. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по

За уклонение от призыва тамбовчанин получил штраф в 30 тысяч рублей 0 За нарушение ст. 328 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы» получил штраф в 30 тысяч рублей в пользу государства. Приговор вынес Ленинский межрайонный суд Тамбова.