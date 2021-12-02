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Федералы рассказали о мусорной проблеме под Тамбовом

Вчера, 09:36
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Федералы рассказали о мусорной проблеме под Тамбовом На днях на федеральном телеканале «Красная линия» вышел репортаж про мусорный полигон ООО «КомЭк», который находится под Тамбовом. Буквально в нескольких километрах от областного центра огромные горы мусора с годами всё сильнее пополняются, последствия – загрязнение экологии, неприятный запах, стаи птиц.

Недавно Росприроднадзор выявил 170 нарушений в деятельности ООО «КомЭк» при размещении отходов. Вопиющие нарушения обнаружены в ходе выездных проверок полигонов захоронения ТКО, расположенных в г. Уварово, Рассказовском, Жердевском и Тамбовском районах Тамбовской области, эксплуатируемых ООО «КомЭк».

Жители настаивают на скорейшей рекультивации мусорного полигона. По словам жителей, чьи дома находятся неподалеку, в ветренную или жаркую погоду невозможно дышать, даже когда стоишь на остановке вдали от мусорной свалки.
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