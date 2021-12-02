|
Федералы рассказали о мусорной проблеме под Тамбовом
Вчера, 09:36
Комментариев: 0
Версия для печати
На днях на федеральном телеканале «Красная линия» вышел репортаж про мусорный полигон ООО «КомЭк», который находится под Тамбовом. Буквально в нескольких километрах от областного центра огромные горы мусора с годами всё сильнее пополняются, последствия – загрязнение экологии, неприятный запах, стаи птиц.
Недавно Росприроднадзор выявил 170 нарушений в деятельности ООО «КомЭк» при размещении отходов. Вопиющие нарушения обнаружены в ходе выездных проверок полигонов захоронения ТКО, расположенных в г. Уварово, Рассказовском, Жердевском и Тамбовском районах Тамбовской области, эксплуатируемых ООО «КомЭк».
Жители настаивают на скорейшей рекультивации мусорного полигона. По словам жителей, чьи дома находятся неподалеку, в ветренную или жаркую погоду невозможно дышать, даже когда стоишь на остановке вдали от мусорной свалки.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.