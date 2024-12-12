|
В Тамбовской области усилили контроль за уборкой свалок и вывоза мусора
Сегодня, 12:40
Комментариев: 0
Версия для печати
Власти Тамбовской области активно борются с проблемой несанкционированных свалок, особенно вблизи контейнерных площадок. На еженедельных совещаниях врио главы региона уделяет этому вопросу особое внимание, призывая активизировать работу по устранению накопившихся проблем.
Для информирования жителей был создан телеграм-канал «Про Мусор | 68», где объясняют причины возникновения свалок, особенности вывоза мусора и правила обращения с отходами. Канал предоставляет контакты ответственных служб в муниципалитетах, а материал подаётся с иллюстрациями и примерами для наглядности.
Региональный оператор «ТСК» также запустил чат-бот «Чистый город 68», который помогает жителям сообщать о проблемах с вывозом мусора, поврежденных контейнерах или незаконных свалках. Интерактивный инструмент делает процесс обращения проще и быстрее.
Использование таких цифровых решений в комплексе с усилением контроля со стороны властей показывает серьёзный настрой региона на решение проблемы и вовлечение населения в поддержку чистоты.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.