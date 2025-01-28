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Полиция проверяет Министерство здравоохранения Тамбовской области
Сегодня, 09:34
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В среду, 29 января, сотрудники полиции провели оперативные мероприятия в Министерстве здравоохранения Тамбовской области. Визит правоохранителей без предварительного уведомления вызвал беспокойство среди чиновников.
Как сообщает издание «ПроТамбов», причиной проверки стали возможные нарушения при ремонте рабочего кабинета министра. По предварительным данным, средства на его обновление могли быть выделены из бюджетов других медицинских учреждений региона. Правоохранители проверяют версию, согласно которой заключались фиктивные договоры на ремонт несуществующих объектов, что вызвало вопросы у силовиков.
В министерстве заверили, что ситуация находится под контролем, и опровергли информацию о проведении обысков. Чиновники отреагировали на события с иронией, заявив, что их «пульс в норме». Сам министр здравоохранения Екатерина Юнькова в момент проверки находилась в командировке в городе Рассказово.
Правоохранительные органы пока официальных комментариев не предоставили, однако сам факт оперативных мероприятий подтвердился косвенно. Ожидается, что проверка продолжится, а следственные действия могут быть расширены.
Фото: ПроТамбов
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