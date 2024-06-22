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Шесть медиков подписали договоры по «земским» программам
Вчера, 10:51
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Шесть медицинских работников подписали договоры на участие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Среди них — четыре врача, заведующая ФАП и фельдшер скорой помощи. Подписание договоров прошло в Министерстве здравоохранения области.
В рамках программ врачи получат выплаты в размере 1,5 миллиона рублей, а фельдшеры — 750 тысяч рублей. Согласно условиям договоров, все медицинские работники обязаны отработать пять лет в областных учреждениях здравоохранения.
В результате подписания договоров, новый врач-стоматолог начнет работу в Сосновской ЦРБ, врач общей практики — в селе Степановка Ржаксинского муниципального округа, а участковый врач-терапевт — в селе Заворонежское Мичуринского округа.
Участковый врач-педиатр будет работать в посёлке Сатинка Сампурского округа, а фельдшер — в отделении скорой помощи Сосновского округа. Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом начнёт трудиться в Уметском муниципальном округе, в Панинском ФАПе.
С начала года программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» привлекли 21 медицинского работника. Эти программы предоставляют молодым специалистам возможность начать карьеру в отдалённых населённых пунктах региона.
Фото: vk.com/minzdrav68
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