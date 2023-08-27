Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Русские оказались достойными быть непобедимыми.
Наполеон
Выбор редакции
 
 

Контракт на ремонт моста-плотины под Тамбовом расторгнут

Капремонт многоквартирных домов в общем котле не зависит от собираемости взносов

Бывший вице-губернатор Тамбовской области задержан с поличным

В Мичуринске отметили День ВДВ

В отношении бывшего руководителя ТОГКУ «Тамбовавтодор» возбуждено уголовное дело о растрате

«РКС-Тамбов» обещает завершить работы по ремонту коллектора на ул. Подвойского до конца августа

В Тамбовской области выявлен холероподобный возбудитель

Жители просят остановить строительство в Пригородном лесу

Назначен новый прокурор города Моршанска

В Пригородном лесу ведется самовольное строительство?

В Мичуринске прошел День ветеранов боевых действий

В Мичуринском районе построили дом-полицейский участок

» » В медучреждения региона приходят молодые специалисты

В медучреждения региона приходят молодые специалисты

Сегодня, 16:52
Комментариев: 0
Версия для печати
В медучреждения региона приходят молодые специалисты Медицинские учреждения Тамбовской области пополнили свои ряды новыми медицинскими специалистами. Два участковых врача и пять фельдшеров приступили к работе и уже предоставляют медицинскую помощь местным жителям. Молодые медицинские работники присоединились к программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", после чего заключили соответствующие соглашения с министерством регионального здравоохранения.

Двое участковых врачей теперь работают в Сампурской центральной районной больнице. Четыре фельдшера трудятся в службе скорой помощи Тамбовской, Петровской и Сосновской центральных районных больницах. Один специалист занят на фельдшерско-акушерском пункте в поселке Авангард, который входит в Тамбовский муниципальный округ.

Кроме того, региональное министерство здравоохранения заключило соглашения с педиатром из первой поликлиники больницы имени Архиепископа Луки, а также с двумя терапевтами, которые начали работу в третьей городской больнице и пятой поликлинике областного центра. Врачи получат выплаты в размере одного миллиона рублей каждый из областного бюджета.

Фото: правительства Тамбовской области
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Тамбовской области продолжается реализация программ «Земский доктор» и «З ...

Только 60% медработников остались в больницах Тамбовской области

В Тамбовской области продолжает действовать программа «Земский доктор»

Тамбовские врачи получат по миллиону рублей

Программа «Земский доктор» теперь действует в Котовске

18 молодых врачей получили по миллиону рублей в рамках проекта «Земский док ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В медучреждения региона приходят молодые специалисты

Сегодня, 16:52
0
Медицинские учреждения Тамбовской области пополнили свои ряды новыми медицинскими специалистами. Два участковых врача и пять фельдшеров приступили к работе и уже предоставляют медицинскую помощь местным жителям. Молодые медицинские работники присоединились к программам "Земский доктор" и "Земский

Тамбовская область и республика Беларусь намерены укреплять экономические отношения

Сегодня, 16:46
0
Во время официального визита представителей Тамбовской области в Республику Беларусь были подписаны документы направленные на расширение сотрудничества в области беспилотной авиации. Лидеры Научно-производственного центра многофункциональных беспилотных комплексов при Национальной академии наук

В Сосновском районе осудили руководителя радикальной организации "АУЕ"

Сегодня, 15:45
0
Суд, заседавший в Сосновском муниципальном округе Тамбовской области, вынес решение по первой части статьи 282.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации, в котором было указано на вину обвиняемого в организации экстремистской группы.

Союз ветеранов Афганистана организовал встречу с кавалером ордена Красной Звезды В.М. Воротниковым

Вчера, 18:48
0
В минувшие выходные в комнате «Боевой Славы» Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» состоялась встреча подполковника, кавалера ордена Красной Звезды В.М. Воротникова с военнослужащими воинской части № 67952.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи подростком денег с карты опекунов

Вчера, 11:42
0
В Мичуринске возникла ситуация, в которой подростку в возрасте 16 лет предъявлены обвинения по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему предъявляется подозрение в совершении кражи денежных средств с банковского счета.

Тамбовский «Спартак» одержал победу в матче

Вчера, 11:05
0
Тамбовский футбольный клуб "Спартак" провел встречу на выезде против команды "Пересвет". Матч состоялся в Домодедово в рамках 6-го тура LEON-Второй Лиги Дивизиона Б.

В сентябре состоится фестиваль «Осенние дары русской усадьбы»

Вчера, 10:57
0
2 сентября на исторической территории поместья Воейковых-Поленовых, расположенного в селе Красное Знамя Уваровского муниципального округа, состоится Фестиваль "Осенние дары русской усадьбы". В этот день гостей ожидает насыщенная программа, позволяющая окунуться в атмосферу древней русской усадьбы.

Центральную улицу в Периксе засыпали фрезой

27 августа 2023
0
На Центральной улице в Периксе были проведены работы по улучшению инфраструктуры. Специалисты успешно провели ремонт участка протяженностью 600 метров. Долгое время дорога находилась в плохом состоянии, но с помощью фрезы её укрепили, чтобы горожане могли без труда добираться до своих домов даже в

Тамбовский «Спартак» покинул главный тренер

27 августа 2023
0
Футбольный клуб "Спартак" из Тамбова объявил о завершении сотрудничества с тренером команды Сергеем Рыжиковым. Эта информация была официально опубликована на веб-сайте клуба. Временно возглавить команду в предстоящем матче (для зрителей всех возрастов) против "Пересвета" будет Дмитрий Фомин.

В Тамбовском округе стартовал спортивно-туристический маршрут «Галдымские челны»

26 августа 2023
0
В Тамбовском муниципальном округе стартовал спортивно-туристический маршрут "Галдымские челны", который изначально планировался на июль, но был временно приостановлен из-за ограничений. Официальное открытие этого мероприятия состоялось на живописном пляже у Татаново.

В Тамбове демонтировали бюст В.И. Ленина

26 августа 2023
0
На этой неделе администрация городского округа Тамбов решила демонтировать бюст В.И. Ленина, который стоял перед домом культуры в поселке Покрово-Пригородное,. Это решение было обосновано предстоящим благоустройством территории. Сам бюст перенесли в музей истории тамбовского колхоза имени В. И.

РСХБ в Тамбовской области отменил комиссию за выпуск карт UnionPay

25 августа 2023
0
Россельхозбанк отменяет комиссию за выпуск карты UnionPay – наиболее популярного расчётного средства у россиян за границей.

Экологи обратились к Максиму Егорову по «новому» объекту утилизации помёта в Инжавинском округе

25 августа 2023
0
Экологический активист Андрей Григорьев выступил с видеообращением к главе Тамбовской области Максиму Егорову, в связи с вопросами, касающимися утилизации побочных продуктов животноводства.

На 10 пляжах в Тамбовской области запретили купаться

25 августа 2023
0
Региональное управление Роспотребнадзора приняло решение об ограничении возможности купания на десяти пляжах Тамбовской области из-за обнаружения недопустимых значений показателей качества воды по микробиологическим парам. Новые меры направлены на обеспечение безопасности отдыхающих.

В Мичуринске прошло заседание межкомиссионой рабочей группы по делам ветеранов

25 августа 2023
0
24 августа 2023 года в комнате «Боевой славы» Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» состоялось заседание межкомиссионой рабочей группы по делам ветеранов под председательством генерал – майора в отставке,

Начальник одной из колоний создал привилегированные условия содержания осужденному

25 августа 2023
0
В результате проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудники Управления ФСБ по Тамбовской области пресекли незаконную деятельность начальника одного из учреждений исправительной системы УФСИН, которого подозревают в превышении своих служебных полномочий.

Жителей Тамбова просят не пить воду из-под крана без кипячения

25 августа 2023
0
ООО «РКС-Тамбов» информирует о намечающейся проведении регулярной профилактической промывке тупиковых участков водопроводных линий. В связи с этим жители Тамбова рекомендуются к соблюдению мер предосторожности и прокипячиванию воды перед употреблением из-под крана. Профессиональные эксперты

ТГУ и Центр «Белый Слон» намерены и дальше проводить мероприятия по линии «народной» дипломатии

25 августа 2023
0
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина в лице ректора Павла Моисеева и Тамбовский центр сотрудничества со странами Азии «Белый Слон» под руководством Дмитрия Кребса заключили соглашение о партнёрстве.

Россельхозбанк активно поддерживает уборочные работы в Тамбовской области

24 августа 2023
0
В Тамбовской области в разгаре уборочная кампания. Россельхозбанк продолжает активную поддержку труда аграриев, выдав им на сезонные работы в 2023 году 3,2 млрд рублей.

Завершается подготовка к отопительному сезону

24 августа 2023
0
В Тамбовской области планируется провести анализ готовности систем к предстоящему отопительному сезону. По результатам этой проверки, организации, занимающиеся теплоснабжением, а также местные власти, будут выдавать паспорта, подтверждающие готовность к зимнему периоду.

Тамбовский «Спартак», проиграв игру завершил своё выступление в Кубке России

24 августа 2023
0
Тамбовский клуб ФК «Спартак» завершил своё выступление в FONBET-Кубке России. На своём домашнем стадионе в рамках второго раунда отборочных матчей турнира Пути Регионов команда из Тамбова уступила со счётом 1:3 команде «Динамо-Брянск».
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, выборы тамбов, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, Ленинград, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, скутер, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги