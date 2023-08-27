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В медучреждения региона приходят молодые специалисты
Сегодня, 16:52
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Медицинские учреждения Тамбовской области пополнили свои ряды новыми медицинскими специалистами. Два участковых врача и пять фельдшеров приступили к работе и уже предоставляют медицинскую помощь местным жителям. Молодые медицинские работники присоединились к программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", после чего заключили соответствующие соглашения с министерством регионального здравоохранения.
Двое участковых врачей теперь работают в Сампурской центральной районной больнице. Четыре фельдшера трудятся в службе скорой помощи Тамбовской, Петровской и Сосновской центральных районных больницах. Один специалист занят на фельдшерско-акушерском пункте в поселке Авангард, который входит в Тамбовский муниципальный округ.
Кроме того, региональное министерство здравоохранения заключило соглашения с педиатром из первой поликлиники больницы имени Архиепископа Луки, а также с двумя терапевтами, которые начали работу в третьей городской больнице и пятой поликлинике областного центра. Врачи получат выплаты в размере одного миллиона рублей каждый из областного бюджета.
Фото: правительства Тамбовской области
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