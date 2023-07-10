Аудиторы выявили серьезные нарушения в деятельности учреждений здравоохранения Комментариев: 0



В начале текущего года Алексей Овчинников был назначен министром здравоохранения Тамбовской области. Приступив к своей работе, он обнаружил, что некоторые медицинские учреждения региона имеют огромные долги перед кредиторами, при этом предыдущее руководство областного министерства здравоохранения продолжало предоставлять финансирование в приоритетном порядке, однако задолженности только увеличивались. Заместители бывшего руководителя управления здравоохранения и главные врачи медицинских учреждений не смогли ответить на возникшие вопросы. В результате было решено провести внеплановые проверки силами Министерства здравоохранения и аудиторской финансово-экономической проверки независимой сторонней организацией. Проведенный аудит показал наличие серьезных нарушений в трех медицинских учреждениях региона.



Так, в Тамбовском областном онкодиспансере, главврачом которого является Владимир Милованов, заключались государственные контракты до превышения лимитов бюджетных обязательств. Кроме того, в учреждении не предъявлялись претензии к поставщикам за нарушение условий контрактов и сроков их исполнения, а также имелись непогашенные требования об уплате неустоек и штрафов. Ущерб бюджету Тамбовской области от таких действий составил 33 миллиона рублей.



Следующим медицинским учреждением-нарушителем стала городская больница имени Брюхоненко в Мичуринске, главным врачом которой является Владимир Кулешов.



Здесь заказчик нарушал сроки и порядок оплаты товаров при осуществлении закупок для муниципальных нужд и не соблюдал правила и сроки оплаты контрактов. Кроме того, в медицинском учреждении заключались контракты с определенным кругом лиц без проведения аукциона (заключение государственного контракта без конкурентной борьбы). В распоряжении бизнес-издания "Абирег" оказались результаты аудита финансово-хозяйственной и закупочной деятельности медицинских учреждений Тамбовской области за период с 2020 по 2022 годы. Проверка выявила множество нарушений.В начале текущего года Алексей Овчинников был назначен министром здравоохранения Тамбовской области. Приступив к своей работе, он обнаружил, что некоторые медицинские учреждения региона имеют огромные долги перед кредиторами, при этом предыдущее руководство областного министерства здравоохранения продолжало предоставлять финансирование в приоритетном порядке, однако задолженности только увеличивались. Заместители бывшего руководителя управления здравоохранения и главные врачи медицинских учреждений не смогли ответить на возникшие вопросы. В результате было решено провести внеплановые проверки силами Министерства здравоохранения и аудиторской финансово-экономической проверки независимой сторонней организацией. Проведенный аудит показал наличие серьезных нарушений в трех медицинских учреждениях региона.Так, в Тамбовском областном онкодиспансере, главврачом которого является Владимир Милованов, заключались государственные контракты до превышения лимитов бюджетных обязательств. Кроме того, в учреждении не предъявлялись претензии к поставщикам за нарушение условий контрактов и сроков их исполнения, а также имелись непогашенные требования об уплате неустоек и штрафов. Ущерб бюджету Тамбовской области от таких действий составил 33 миллиона рублей.Следующим медицинским учреждением-нарушителем стала городская больница имени Брюхоненко в Мичуринске, главным врачом которой является Владимир Кулешов.Здесь заказчик нарушал сроки и порядок оплаты товаров при осуществлении закупок для муниципальных нужд и не соблюдал правила и сроки оплаты контрактов. Кроме того, в медицинском учреждении заключались контракты с определенным кругом лиц без проведения аукциона (заключение государственного контракта без конкурентной борьбы).



