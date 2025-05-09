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Экс-министр здравоохранения Тамбовской области стала фигурантом уголовного дела
Сегодня, 09:59
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Бывший глава регионального Минздрава Екатерина Юнькова оказалась в центре уголовного расследования. Как сообщает РИА «ТОП68» со ссылкой на источник в правительстве Тамбовской области, уголовное дело было возбуждено по итогам проверки, проведённой правоохранительными органами.
Инициатива разобраться в ситуации в областном министерстве здравоохранения исходила от временно исполняющего обязанности главы региона Евгения Первышова. В начале марта он поручил провести служебную проверку в ведомстве, в связи с многочисленными жалобами на перебои в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, а также рядом других претензий. На период проверки Юнькова была временно отстранена от исполнения обязанностей.
В ходе разбирательства экс-министру предложили добровольно покинуть пост, однако она отказалась, сославшись на болезнь и оформила больничный, что затруднило полноценную проверку. В середине апреля на одном из совещаний Евгений Первышов официально объявил об увольнении Екатерины Юньковой. По результатам служебной проверки в её адрес было вынесено четыре замечания и два выговора, из которых три замечания и один выговор были применены официально.
Известно, что вниманием силовых структур министерство здравоохранения пользуется с начала текущего года. Региональные правоохранительные органы ведут проверку деятельности Минздрава по нескольким направлениям.
Фото: пресс-служба УМВД России по Тамбовской области
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