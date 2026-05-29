Жители Тамбовской области вернули в оборот почти миллион монет



В апреле к проекту присоединились 41 банковское отделение и 215 торговых точек сетевых магазинов. Тамбовчане могли обменять накопившуюся мелочь на банкноты или зачислить её на банковский счёт.



Как отметил заместитель управляющего тамбовским отделением Банка России Андрей Крюков, несмотря на распространение безналичных платежей, монеты остаются важным платёжным средством.



— По официальным данным, в России на одного жителя приходится примерно по полтысячи монет. Однако значительная часть из них хранится дома и не участвует в расчётах. В то же время банкам и магазинам нередко не хватает мелочи для выдачи сдачи. Именно поэтому Банк России проводит такие акции, чтобы вернуть монеты в оборот, — пояснил Андрей Крюков.



По данным Банка России, по всей стране в ходе весенней «Монетной недели» удалось собрать 252 тонны монет на общую сумму почти 252 млн рублей. Большинство из них — монеты номиналом один рубль и выше, на которые пришлось 86,7% общего объёма. Доля копеечных монет составила 13,3%.



В отделении Банка России напомнили, что вернуть монеты в обращение можно не только во время специальных акций. Их по-прежнему можно использовать при повседневных расчётах в магазинах и других торговых точках.



Во время весенней акции «Монетная неделя» жители Тамбовской области сдали в банки и магазины более 932 тысяч монет на общую сумму свыше 4,9 млн рублей. Итоги акции подвели в региональном отделении Банка России.




