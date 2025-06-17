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Россельхозбанк получил награду за участие в акции «Монетная неделя» в Тамбовской области

Сегодня, 10:37
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Россельхозбанк получил награду за участие в акции «Монетная неделя» в Тамбовской областиВ Тамбовской области подвели итоги акции «Монетная неделя», которая проходила с 7 по 19 апреля. Почти 960 тысяч монет вернули тамбовчане в денежный оборот во время проведения в регионе Монетной недели. Более 95 тысяч монет разного номинала на сумму более 378 тысяч рублей – принял Россельхозбанк. По числу собранной мелочи Тамбовская область вошла в пятерку лидеров среди регионов ЦФО, и в тройку — по сумме принятой монеты.

За активное участие в весенней всероссийской акции директору Тамбовского филиала Россельхозбанка Елене Шаровой вручили благодарственное письмо от регионального отделения Банка России.

«Россельхозбанк традиционно принимает активное участие во всероссийской акции, предоставляя клиентам удобный сервис для обмена. Мы рады, что жители Тамбовской области активно поддержали акцию, тем более во время «Монетной недели» есть возможность сдать мелочь без комиссии», – отметила Елена Шарова.

Акция «Монетная неделя» проводится ежегодно по всей стране и позволяет гражданам обменять накопленную мелочь на банкноты или зачислить их на счета. Несмотря на то, что сейчас монетами пользуются не так часто, они до сих пор являются важным для экономики средством расчета.

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