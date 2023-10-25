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Россельхозбанк принял участие в работе дискуссионной площадки Делового центра в Тамбове
25 октября 2023
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Тамбовский региональный филиал Россельхозбанка принял участие в работе Делового центра – традиционной дискуссионной площадки для органов власти, бизнеса, научного и экспертного сообщества, программа которого включает актуальные вопросы социально-экономического развития региона.
На мероприятии обсуждались вопросы финансовой грамотности населения и экономической безопасности в современных условиях.
В работе Делового центра приняли участие руководители органов власти федерального и регионального уровней, крупных и средних предприятий области, представители Региональных центров компетенций, общественных организаций, научного сообщества и бизнеса, органов местного самоуправления.
«Россельхозбанк уделяет большое значение финансовому просвещению населения и обеспечению доступности финансовых услуг для населения на сельских территориях. На сегодняшний день мы наблюдаем повышенный интерес в получении дополнительных знаний в области финансов. Как показывает практика, результатом проведения просветительских мероприятий становится формирование у граждан разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, повышение защиты их интересов как потребителей финансовых услуг», - отметила директор филиала Елена Шарова.
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