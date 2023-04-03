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Россельхозбанк в Тамбове провел серию уроков финансовой грамотности

Вчера, 15:30
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Россельхозбанк в Тамбове провел серию уроков финансовой грамотностиЗаместитель директора Тамбовского филиала Россельхозбанка Александр Обыдённов провел серию уроков финансовой грамотности для обучающихся МАОУ Лицей №29.

Главной темой занятия стала защита от финансового мошенничества и кибербезопасность. Александр Обыдённов рассказал школьникам, как защитить свои финансы и персональные данные.

В первую очередь, никому нельзя сообщать данные банковских карт, код из смс, коды верификации – три цифры на обороте пластикового носителя. Сейчас распространение получили и фальшивые интернет-магазины. Отличить их от настоящих просто. Безопасный сайт имеет значок в виде замка. Расплачиваться в интернет-магазинах лучше специальной картой, на которую положена только необходимая для покупки сумма. Если, несмотря на все предосторожности, со счета пропали средства, необходимо заблокировать карту, обратиться в банк и в полицию.

«В Россельхозбанке уделяют большое значение финансовому просвещению населения и обеспечению доступности финансовых услуг. При этом обсуждаемые темы актуальны как для школьников и студентов, так и для работающего населения и людей старшего возраста», – прокомментировал заместитель директора Тамбовского филиала Россельхозбанка Александр Обыдённов.

Занятия по финансовой грамотности прошли на одном дыхании. Представители Россельхозбанка ответили на все вопросы собравшихся, рассказали о сопутствующих банковских продуктах и возможностях дистанционного банковского обслуживания. Россельхозбанк планирует и дальше проводить образовательный марафон.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349 (бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г.

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