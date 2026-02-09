|
К Токаревской птицефабрике заявлены новые финансовые претензии на сумму свыше 100 млн рублей
Вчера, 21:58
В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск от воронежского ООО «Савала» к ОАО «Токаревская птицефабрика», входящей в агропромышленную группу «Ресурс». Размер заявленных требований составляет 101,5 млн рублей. На текущий момент заявление не принято к производству, подробности претензий не раскрываются.
Согласно данным судебной картотеки, ранее между этими компаниями судебных споров не возникало.
В то же время Токаревская птицефабрика остается участником значительного числа арбитражных разбирательств. В судах рассматривается более шести десятков дел, в которых предприятие выступает ответчиком. Совокупный объем требований по ним превышает 1,1 млрд рублей. Большинство споров связано с исполнением договорных обязательств.
Компания-истец ООО «Савала» работает в аграрном секторе Воронежской области и занимается выращиванием зерновых культур. По итогам 2024 года предприятие показало прибыльную деятельность.
Токаревская птицефабрика зарегистрирована в Тамбовской области и входит в число крупных региональных агропредприятий. В 2024 году выручка компании составила 44 млрд рублей, чистая прибыль — 2,7 млрд рублей.
В конце прошлого года в отношении птицефабрики уже рассматривались судебные претензии со стороны другого контрагента, в том числе с участием компании, связанной с иностранным холдингом.
