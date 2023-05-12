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Тамбовская птицефабрика грозит банкротством торговому дому из Марий Эл
Сегодня, 14:31
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ОАО «Токаревская птицефабрика», являющаяся частью ГАПа «Ресурс» Виктора Наурузова, намеревается подать иск о банкротстве в отношении московской компании ООО Торговый дом «Марийский». Споров между этими компаниями ранее не было, - сообщает «Абирег».
По сообщению на Федресурсе, Токаревская птицефабрика планирует обратиться в Арбитражный суд Республики Марий Эл. Несмотря на то, что ТД «Марийский» зарегистрирован в Москве, тамбовская птицефабрика подает заявление о банкротстве в суд Республики Мэрий Эл.
Возможно, ТД «Марийский» связан с ЗАО «Марийское», которое находится в процессе банкротства, а Токаревская птицефабрика является его основным кредитором. Тем не менее, прямая связь между компаниями не установлена. Учредителем ТД «Марийский» выступала ликвидированная компания из Марий Эл «Алник», учредители которой владеют ООО «Марийское».
В марте 2023 года тамбовская фабрика выкупила задолженность на сумму почти 1 млрд рублей у АО «Россельхозбанк» и стала основным кредитором ЗАО «Марийское», которое занимается производством мяса птицы в Республике Марий Эл. После этого кредитор обратился в суд с намерением заполучить имущество «Марийского» в целях «ответственного хранения», утверждая, что предприятие не в состоянии обеспечивать сохранность активов из-за расходов на поддержку работы организации. Однако суд отказал птицефабрике.
Как сообщают издания параллельно ОАО «Токаревская птицефабрика» банкротит ООО «Тимашевская птицефабрика» из Самарской области, участвует в банкротстве владельца недостроенного Кетченеровского мясокомбината в республике Калмыкия и участвует во многих других делах с целью расширить свои активы.
При этом в Тамбовской области к предприятию множество вопросов в области охраны окружающей среды и безопасности продукции. По выявленным нарушениям по безопасности пищевой продукции, в том числе по факту наличия в продукции, производимой ОАО «Токарёвская птицефабрика», недопустимых веществ, проведён ряд мер, направленных на исключение опасной продукции из обращения.
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