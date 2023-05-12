Тамбовская птицефабрика грозит банкротством торговому дому из Марий Эл Комментариев: 0



По сообщению на Федресурсе, Токаревская птицефабрика планирует обратиться в Арбитражный суд Республики Марий Эл. Несмотря на то, что ТД «Марийский» зарегистрирован в Москве, тамбовская птицефабрика подает заявление о банкротстве в суд Республики Мэрий Эл.



Возможно, ТД «Марийский» связан с ЗАО «Марийское», которое находится в процессе банкротства, а Токаревская птицефабрика является его основным кредитором. Тем не менее, прямая связь между компаниями не установлена. Учредителем ТД «Марийский» выступала ликвидированная компания из Марий Эл «Алник», учредители которой владеют ООО «Марийское».



В марте 2023 года тамбовская фабрика выкупила задолженность на сумму почти 1 млрд рублей у АО «Россельхозбанк» и стала основным кредитором ЗАО «Марийское», которое занимается производством мяса птицы в Республике Марий Эл. После этого кредитор обратился в суд с намерением заполучить имущество «Марийского» в целях «ответственного хранения», утверждая, что предприятие не в состоянии обеспечивать сохранность активов из-за расходов на поддержку работы организации. Однако суд отказал птицефабрике.



Как сообщают издания параллельно ОАО «Токаревская птицефабрика» банкротит ООО «Тимашевская птицефабрика» из Самарской области, участвует в банкротстве владельца недостроенного Кетченеровского мясокомбината в республике Калмыкия и участвует во многих других делах с целью расширить свои активы.



При этом в Тамбовской области к предприятию множество вопросов в области охраны окружающей среды и безопасности продукции. По выявленным нарушениям по безопасности пищевой продукции, в том числе по факту наличия в продукции, производимой ОАО «Токарёвская птицефабрика», недопустимых веществ, проведён ряд мер, направленных на исключение опасной продукции из обращения. ОАО «Токаревская птицефабрика», являющаяся частью ГАПа «Ресурс» Виктора Наурузова, намеревается подать иск о банкротстве в отношении московской компании ООО Торговый дом «Марийский». Споров между этими компаниями ранее не было, - сообщает «Абирег».По сообщению на Федресурсе, Токаревская птицефабрика планирует обратиться в Арбитражный суд Республики Марий Эл. Несмотря на то, что ТД «Марийский» зарегистрирован в Москве, тамбовская птицефабрика подает заявление о банкротстве в суд Республики Мэрий Эл.Возможно, ТД «Марийский» связан с ЗАО «Марийское», которое находится в процессе банкротства, а Токаревская птицефабрика является его основным кредитором. Тем не менее, прямая связь между компаниями не установлена. Учредителем ТД «Марийский» выступала ликвидированная компания из Марий Эл «Алник», учредители которой владеют ООО «Марийское».В марте 2023 года тамбовская фабрика выкупила задолженность на сумму почти 1 млрд рублей у АО «Россельхозбанк» и стала основным кредитором ЗАО «Марийское», которое занимается производством мяса птицы в Республике Марий Эл. После этого кредитор обратился в суд с намерением заполучить имущество «Марийского» в целях «ответственного хранения», утверждая, что предприятие не в состоянии обеспечивать сохранность активов из-за расходов на поддержку работы организации. Однако суд отказал птицефабрике.Как сообщают издания параллельно ОАО «Токаревская птицефабрика» банкротит ООО «Тимашевская птицефабрика» из Самарской области, участвует в банкротстве владельца недостроенного Кетченеровского мясокомбината в республике Калмыкия и участвует во многих других делах с целью расширить свои активы.При этом в Тамбовской области к предприятию множество вопросов в области охраны окружающей среды и безопасности продукции. По выявленным нарушениям по безопасности пищевой продукции, в том числе по факту наличия в продукции, производимой ОАО «Токарёвская птицефабрика», недопустимых веществ, проведён ряд мер, направленных на исключение опасной продукции из обращения.



