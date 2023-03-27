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«Токаревская птицефабрика» не смогла через суд заполучить активы банкротящегося конкурента
Сегодня, 09:16
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ОАО «Токаревская птицефабрика» через суд не смогло заполучить активы ЗАО «Марийское», которое попало под угрозу банкротства, - сообщает издание «Абирег». В настоящее время в процедуре банкротства находится ЗАО «Марийское» - многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие по производству и переработке мяса цыплят-бройлеров, молока, мяса КРС и зерна, крупнейшее хозяйство в Республике Марий Эл.
В рамках процедуры банкротства ЗАО «Марийское» наша птицефабрика захотела, чтобы суд принял обеспечительные меры в виде передачи всего имущества должника на ответственное хранение ОАО «Токаревская птицефабрика», так как в настоящее время ЗАО «Марийское» не может самостоятельно обеспечивать сохранность имущества ввиду значительного количества статей расходов на поддержание работоспособности предприятия.
Однако суд отказал ОАО «Токаревская птицефабрика» в удовлетворении заявления, поскольку это решение приведет к полной утрате должником возможности осуществления своей деятельности и, как следствие, к нарушению баланса интересов должника и кредиторов.
Фото – «Абирег»
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