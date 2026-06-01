В центре Тамбова вновь выставили на продажу историческое здание бывшей винной монополии Комментариев: 0



Наибольший интерес представляет двухэтажное здание бывшего цеха №3 площадью свыше 5,3 тыс. квадратных метров. Объект расположен на земельном участке площадью 6,2 тыс. квадратных метров. Вместе с ним продаётся металлическая эстакада, которая, как указано в документации, находится в ветхом состоянии.



Особенность объекта заключается в том, что здание является объектом культурного наследия регионального значения и входит в состав комплекса Тамбовской винной монополии. Начальная цена лота составляет 74,3 млн рублей, однако в ходе торгов может быть снижена почти вдвое — до 37,2 млн рублей.



Это уже пятая попытка реализовать данный актив. Заявки на участие в торгах принимаются до 11 июня, итоги планируют подвести 16 июня.



Кроме того, предприятие выставило на продажу прирельсовый склад площадью около 3,4 тыс. квадратных метров с земельным участком площадью 2,9 тыс. квадратных метров. Начальная стоимость этого лота составляет 42,7 млн рублей. Здание было построено ещё в 1937 году. В настоящее время используется только первый этаж, второй фактически простаивает.



На территории участка расположена теплотрасса, однако она не входит в состав продаваемого имущества.



«Ревтруд» реализует непрофильные активы с 2023 года. Изначально стоимость выставленной на продажу недвижимости оценивалась в 865 млн рублей. За это время предприятию удалось продать объекты почти на 195 млн рублей. Тамбовский оборонный завод «Ревтруд» вновь пытается продать часть принадлежащей ему недвижимости в центре города. На торги выставлены два объекта на улице Коммунальной, 51 общей начальной стоимостью более 117 млн рублей.Наибольший интерес представляет двухэтажное здание бывшего цеха №3 площадью свыше 5,3 тыс. квадратных метров. Объект расположен на земельном участке площадью 6,2 тыс. квадратных метров. Вместе с ним продаётся металлическая эстакада, которая, как указано в документации, находится в ветхом состоянии.Особенность объекта заключается в том, что здание является объектом культурного наследия регионального значения и входит в состав комплекса Тамбовской винной монополии. Начальная цена лота составляет 74,3 млн рублей, однако в ходе торгов может быть снижена почти вдвое — до 37,2 млн рублей.Это уже пятая попытка реализовать данный актив. Заявки на участие в торгах принимаются до 11 июня, итоги планируют подвести 16 июня.Кроме того, предприятие выставило на продажу прирельсовый склад площадью около 3,4 тыс. квадратных метров с земельным участком площадью 2,9 тыс. квадратных метров. Начальная стоимость этого лота составляет 42,7 млн рублей. Здание было построено ещё в 1937 году. В настоящее время используется только первый этаж, второй фактически простаивает.На территории участка расположена теплотрасса, однако она не входит в состав продаваемого имущества.«Ревтруд» реализует непрофильные активы с 2023 года. Изначально стоимость выставленной на продажу недвижимости оценивалась в 865 млн рублей. За это время предприятию удалось продать объекты почти на 195 млн рублей.



