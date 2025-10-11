|
«Ревтруд» не смог продать здания бывшего НИИ «Эфир» — покупателей снова не нашлось
В Тамбове снова сорвались торги по продаже недвижимости завода «Ревтруд», входящего в структуру «Ростеха». Предприятие пыталось реализовать имущественный комплекс бывшего НИИ «Эфир» на улице Коммунальной, но на лот стоимостью 565 млн рублей не поступило ни одной заявки.
В состав имущества входили здание площадью 12,4 тысячи квадратных метров и земельный участок 11,6 тысячи квадратных метров. По условиям торгов минимальная цена могла снизиться до 230 миллионов, однако и это не помогло привлечь инвесторов.
Ранее «Ревтруд» уже предпринимал попытки продать этот объект — в 2024 году комплекс оценивался дешевле, в 310 миллионов рублей, но интереса у покупателей также не вызвал.
Не удалось реализовать и другой актив предприятия — базу отдыха в Тулиновке, оценённую почти в 74 миллиона рублей. Торги признаны несостоявшимися, документы по ним пока не опубликованы.
Напомним, предприятие с 2023 года постепенно распродаёт непрофильную недвижимость. Из первоначально заявленных 865 миллионов рублей активов удалось продать лишь часть — примерно на 195 миллионов.
По словам экспертов, потенциальных покупателей отпугивает не только высокая стартовая стоимость, но и большие расходы на содержание и реконструкцию бывших промышленных зданий.
Тем временем судьба «Ревтруда», одного из старейших предприятий Тамбова, остаётся в центре внимания — от эффективности работы с имуществом во многом зависит его финансовая устойчивость.
