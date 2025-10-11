«Ревтруд» не смог продать здания бывшего НИИ «Эфир» — покупателей снова не нашлось Комментариев: 0



В состав имущества входили здание площадью 12,4 тысячи квадратных метров и земельный участок 11,6 тысячи квадратных метров. По условиям торгов минимальная цена могла снизиться до 230 миллионов, однако и это не помогло привлечь инвесторов.



Ранее «Ревтруд» уже предпринимал попытки продать этот объект — в 2024 году комплекс оценивался дешевле, в 310 миллионов рублей, но интереса у покупателей также не вызвал.



Не удалось реализовать и другой актив предприятия — базу отдыха в Тулиновке, оценённую почти в 74 миллиона рублей. Торги признаны несостоявшимися, документы по ним пока не опубликованы.



Напомним, предприятие с 2023 года постепенно распродаёт непрофильную недвижимость. Из первоначально заявленных 865 миллионов рублей активов удалось продать лишь часть — примерно на 195 миллионов.



По словам экспертов, потенциальных покупателей отпугивает не только высокая стартовая стоимость, но и большие расходы на содержание и реконструкцию бывших промышленных зданий.



Тем временем судьба «Ревтруда», одного из старейших предприятий Тамбова, остаётся в центре внимания — от эффективности работы с имуществом во многом зависит его финансовая устойчивость. В Тамбове снова сорвались торги по продаже недвижимости завода «Ревтруд», входящего в структуру «Ростеха». Предприятие пыталось реализовать имущественный комплекс бывшего НИИ «Эфир» на улице Коммунальной, но на лот стоимостью 565 млн рублей не поступило ни одной заявки.В состав имущества входили здание площадью 12,4 тысячи квадратных метров и земельный участок 11,6 тысячи квадратных метров. По условиям торгов минимальная цена могла снизиться до 230 миллионов, однако и это не помогло привлечь инвесторов.Ранее «Ревтруд» уже предпринимал попытки продать этот объект — в 2024 году комплекс оценивался дешевле, в 310 миллионов рублей, но интереса у покупателей также не вызвал.Не удалось реализовать и другой актив предприятия — базу отдыха в Тулиновке, оценённую почти в 74 миллиона рублей. Торги признаны несостоявшимися, документы по ним пока не опубликованы.Напомним, предприятие с 2023 года постепенно распродаёт непрофильную недвижимость. Из первоначально заявленных 865 миллионов рублей активов удалось продать лишь часть — примерно на 195 миллионов.По словам экспертов, потенциальных покупателей отпугивает не только высокая стартовая стоимость, но и большие расходы на содержание и реконструкцию бывших промышленных зданий.Тем временем судьба «Ревтруда», одного из старейших предприятий Тамбова, остаётся в центре внимания — от эффективности работы с имуществом во многом зависит его финансовая устойчивость.



