Суд взыскал почти 28 млн рублей с Токарёвской птицефабрики за поставку сои
Вчера, 12:00
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск ООО «Агросоякомплект» (Московская область) к ОАО «Токарёвская птицефабрика» о взыскании задолженности по договору поставки. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт».
Как установлено в суде, в июле 2025 года истец поставил предприятию 1000 тонн сои урожая 2024 года по цене 39 тыс. рублей за тонну. Общая стоимость партии составила 40,4 млн рублей. Однако оплата была произведена не в полном объёме — задолженность достигла 26,9 млн рублей.
Факт поставки подтверждён подписанными сторонами универсальными передаточными документами без замечаний. При этом ответчик не представил доказательств погашения долга, в связи с чем требования истца признаны обоснованными.
Дополнительно суд взыскал с птицефабрики неустойку за просрочку оплаты — 461,9 тыс. рублей за период с августа по октябрь 2025 года. С учётом госпошлины общая сумма взыскания составила 27,9 млн рублей.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца.
Ранее, по данным «Вердикта», ОАО «Токарёвская птицефабрика» также проиграло спор с оренбургским ООО «ГК „Бизнес Партнёр“», по которому с предприятия взыскали 64,5 млн рублей задолженности по договору поставки. В настоящее время компания уведомила о намерении обратиться в суд с заявлением о признании птицефабрики банкротом.
