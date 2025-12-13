Поставщики кормов через суд взыскали с «Токарёвской птицефабрики» свыше 42,5 млн рублей Комментариев: 0



В первом деле истцом выступило ООО «Клеман». Компания по договору от 19 августа 2024 года поставляла птицефабрике соевый шрот и соевое масло. В 2025 году объём отгруженной продукции составил десятки миллионов рублей, однако оплата прошла не полностью. Суд установил, что задолженность по поставкам равна 34,3 млн рублей. Дополнительно начислена неустойка в размере 1,2 млн рублей за просрочку оплаты с марта по октябрь 2025 года. Суд также разрешил кредитору продолжать начислять пени из расчёта 0,02 процента в день до полного погашения долга и возложил на ответчика оплату госпошлины в сумме 593 тыс. рублей.



Во втором споре требования заявил поставщик нерафинированного подсолнечного масла ООО «Тройка». По договору от 24 января 2024 года на адрес птицефабрики было поставлено продукции почти на 8,9 млн рублей. Оплачено предприятие, по данным суда, лишь 800 тыс. рублей. Арбитраж признал обоснованным взыскание оставшегося основного долга в размере 8 млн рублей, пени 43,5 тыс. рублей за период с 14 сентября по 10 октября 2025 года и дальнейшей неустойки по ставке 0,02 процента в день до полного расчёта. Расходы по государственной пошлине в этом деле в сумме 268,1 тыс. рублей также возложены на ОАО «Токарёвская птицефабрика».



Из судебных актов следует, что на заседания по обоим делам представители птицефабрики не явились. При этом задолженность по основному долгу фактически не оспаривалась.




