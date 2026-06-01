Народный фронт вновь обратил внимание на состояние сквера «Гармония» в Тамбове Комментариев: 0



Ранее специалисты Дирекции благоустройства и озеленения Тамбова провели проверку общественного пространства после зимнего периода. Тогда были выявлены повреждения подпорных стен, отдельных секций ограждения, элементов сцены, светового оборудования и конструкций скамеек с подсветкой.



Как сообщалось ранее, подрядчик — индивидуальный предприниматель Левон Даниелян — должен был устранить недостатки в рамках гарантийных обязательств после установления благоприятных погодных условий. Предполагалось, что необходимые работы займут всего несколько дней.



Однако, по данным Народного фронта, большинство замечаний остаются актуальными и сегодня. Общественники отмечают, что в сквере продолжают разрушаться отдельные элементы благоустройства: пластиковые лавочки деформировались, на декоративных конструкциях появились трещины, металлические элементы покрылись ржавчиной. Кроме того, зафиксированы провалы покрытия, а некоторые малые архитектурные формы, включая качели и велопарковку, имеют признаки расшатывания.



Особое внимание общественники обращают на вопросы безопасности посетителей, поскольку объект активно используется жителями города, в том числе семьями с детьми.



Сквер «Гармония» стал одним из наиболее проблемных объектов благоустройства последних лет. Реализация проекта неоднократно сопровождалась переносом сроков и сменой подрядчиков. Первоначально работы выполняло липецкое ООО «СУ 1», затем контракт был расторгнут с подмосковным ООО «СтройДомСервис». Завершением благоустройства занимался ИП Левон Даниелян, однако объект не был полностью готов даже к установленному сроку — 1 октября 2025 года.



В Народном фронте рассчитывают, что администрация города добьётся оперативного устранения выявленных недостатков и приведёт общественное пространство в надлежащее состояние. В Тамбове спустя почти два месяца после весеннего обследования так и не устранены дефекты в сквере «Гармония» на пересечении улиц Советской и Лермонтовской. Об этом сообщили представители Народного фронта, направившие обращение в адрес городских властей с просьбой обязать подрядчика выполнить гарантийный ремонт.Ранее специалисты Дирекции благоустройства и озеленения Тамбова провели проверку общественного пространства после зимнего периода. Тогда были выявлены повреждения подпорных стен, отдельных секций ограждения, элементов сцены, светового оборудования и конструкций скамеек с подсветкой.Как сообщалось ранее, подрядчик — индивидуальный предприниматель Левон Даниелян — должен был устранить недостатки в рамках гарантийных обязательств после установления благоприятных погодных условий. Предполагалось, что необходимые работы займут всего несколько дней.Однако, по данным Народного фронта, большинство замечаний остаются актуальными и сегодня. Общественники отмечают, что в сквере продолжают разрушаться отдельные элементы благоустройства: пластиковые лавочки деформировались, на декоративных конструкциях появились трещины, металлические элементы покрылись ржавчиной. Кроме того, зафиксированы провалы покрытия, а некоторые малые архитектурные формы, включая качели и велопарковку, имеют признаки расшатывания.Особое внимание общественники обращают на вопросы безопасности посетителей, поскольку объект активно используется жителями города, в том числе семьями с детьми.Сквер «Гармония» стал одним из наиболее проблемных объектов благоустройства последних лет. Реализация проекта неоднократно сопровождалась переносом сроков и сменой подрядчиков. Первоначально работы выполняло липецкое ООО «СУ 1», затем контракт был расторгнут с подмосковным ООО «СтройДомСервис». Завершением благоустройства занимался ИП Левон Даниелян, однако объект не был полностью готов даже к установленному сроку — 1 октября 2025 года.В Народном фронте рассчитывают, что администрация города добьётся оперативного устранения выявленных недостатков и приведёт общественное пространство в надлежащее состояние.



