С «Токарёвской птицефабрики» суд взыскали почти 2,9 млн руб. за массовую гибель рыбы



Как сообщил присутствовавший в суде главный редактор делового издания «Вердикт» Алексей Толмачев, суд постановил «взыскать с ООО „Токаревская птицефабрика“ 2 863 125 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, также взыскать в доход федерального бюджета госпошлину в размере 110 894 рубля».



Иск прокуратуры рассматривался в арбитражном суде с ноября 2024 года. Поводом для обращения в суд стала массовая гибель рыбы, зафиксированная в сентябре того же года. Лабораторные исследования воды выявили многократное превышение концентрации вредных веществ, а также критически низкий уровень кислорода.



По версии надзорного ведомства, причиной произошедшего стал сброс загрязнённых сточных вод со стороны птицефабрики в пруд. Ущерб, нанесённый водным биологическим ресурсам, был оценён в 2 863 125 руб., и суд полностью согласился с расчётами прокуратуры.



