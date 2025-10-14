Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Вчера, 18:31
Комментариев: 0
Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»Деловое издание «Вердикт» сообщает о новых подробностях судебного процесса по делу о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый Токарёвского муниципального округа. История, начавшаяся осенью прошлого года, когда на берегу было обнаружено 8,5 тысячи мёртвых рыб, неожиданно получила продолжение — теперь местные чиновники утверждают, что «никакого массового замора не было».

По данным прокуратуры, в сентябре 2024 года лабораторный анализ воды показал многократное превышение предельно допустимых концентраций аммония, нитритов и фосфатов. Ущерб оценён почти в 2,9 млн руб., и надзорное ведомство потребовало взыскать эту сумму с ОАО «Токарёвская птицефабрика», сбросы которой, по версии следствия, привели к загрязнению водоёма.

Однако в суде представители администрации округа заявили, что «массовой гибели рыбы не наблюдали». Более того, глава округа Виктор Айдаров направил письмо главному федеральному инспектору по Тамбовской области, где утверждалось, что никакого экологического инцидента не было. Любопытно, что среди подписантов письма оказался тот же чиновник, который ранее подписал акт осмотра с перечислением погибшей рыбы.

Судья удивился противоречиям и постановил вызвать для дачи показаний свидетелей — в том числе начальника токарёвской полиции и представителя ветеринарной службы. Прокуратура со своей стороны намерена обеспечить присутствие участника первоначальной проверки.

«Вердикт» отмечает, что ситуация вызывает всё больше вопросов. Судебное заседание перенесено, а следующее обещает быть одним из самых показательных.

Напомним, ранее по факту гибели рыбы в пруду Рогатый было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ («Загрязнение вод»). А в марте этого года по аналогичному делу о загрязнении реки Мокрая Панда «Токарёвская птицефабрика» уже возместила ущерб — 1,7 млн руб. в доход государства.

Фото: кадр из репортажа «Вести Тамбов»
Тамбов требует через суд вернуть 10 млн рублей у орловского подрядчика «Триумф»

Вчера, 14:22
0
Муниципальная дирекция благоустройства Тамбова подала иск в Арбитражный суд Тамбовской области к орловскому ООО «Триумф» с требованием взыскать 10,3 млн руб. — сумму не возвращённого аванса и начисленные проценты. Заседание суда назначено на 11 ноября, сообщает деловое издание «Вердикт». Подрядчик

Прокуратура потребовала навести порядок с водоснабжением в посёлке Строитель

Вчера, 13:11
0
Прокуратура Тамбовского района провела проверку после многочисленных жалоб жителей посёлка Строитель на перебои с подачей холодной воды. Основанием для прокурорского реагирования стал депутатский запрос учредителя делового издания «Вердикт», депутата Тамбовской городской Думы VII созыва Артёма

Семьи участников СВО освободят от госпошлины при обращении в суд, а в Тамбовской области введут новые меры поддержки

Вчера, 11:00
0
Теперь семьи участников специальной военной операции, погибших или пропавших без вести, смогут обращаться в суд без уплаты государственной пошлины. Соответствующий законопроект был принят сегодня, 14 октября, на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Документ вносит изменения в статью 333.36

Суд по делу о загрязнении притока Цны подошёл к финалу: прокуратура скорректировала сумму ущерба

14 октября 2025
0
Деловое издание «Вердикт» сообщает о новых подробностях громкого судебного разбирательства по делу о загрязнении притока Цны — реки Жигалки, где канализационные стоки из коллектора «РКС-Тамбов» в течение месяцев попадали в водоём в Ахлебиновской роще. Судебное заседание, состоявшееся после почти

Тамбовская область взяла девять золотых медалей на агровыставке «Золотая осень — 2025»

14 октября 2025
0
Тамбовская область вновь подтвердила статус одного из лидеров российского агропрома — на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2025» регион завоевал девять золотых медалей в номинации «За производство высококачественной пищевой продукции». Высокими наградами отмечены хлеб

Рядом с усадьбой Асеева появится новый четырёхзвёздочный отель и обновлённый парк

14 октября 2025
0
В Тамбове рядом с исторической усадьбой Асеева к весне 2026 года откроется современный четырёхзвёздочный отель. Здание бывшего кардиологического санатория, расположенное неподалёку от особняка, сейчас проходит капитальный ремонт. Новый владелец объекта — холдинг WEFAMILYGROUP, известный в регионе

РСПП поможет тамбовским промышленникам привлечь новые инвестиции

14 октября 2025
0
В Москве состоялась встреча президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина и вице-президента Сергея Мытенкова с представителями Регионального объединения работодателей «Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей» (РОР АПП). Основная

Бывший чиновник мичуринской администрации получил 3,5 года условно за подлог при строительстве водозабора

13 октября 2025
0
В Мичуринске вынесен приговор бывшему чиновнику городской администрации, обвинённому в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также осуждённому запрещено в течение двух лет занимать руководящие и

В Мичуринске начались инженерные исследования для реставрации первого здания института имени Мичурина

13 октября 2025
0
В Мичуринске приступили к инженерным исследованиям на объекте культурного наследия регионального значения — «Первом здании Центрального научно-исследовательского института северного плодово-ягодного хозяйства имени И.В. Мичурина». Историческое здание располагается на пересечении улиц Советской и

В Тамбове и Котовске часть домов остаётся без тепла: власти обещают нормализовать ситуацию к началу недели

13 октября 2025
0
Проблемы с подачей отопления зафиксированы в Тамбове, Котовске и Тамбовском округе. Именно в этих муниципалитетах тепло пока поступило не во все жилые дома. Об этом сообщили на оперативном совещании у губернатора Евгения Первышова, где обсуждалось начало отопительного сезона в регионе. Министр ТЭК

Информационные табло в Тамбове «потеряли связь с сервером» из-за мер безопасности

13 октября 2025
0
Жители Тамбова всё чаще замечают, что электронные табло на остановках общественного транспорта перестали показывать время прибытия автобусов. Вместо привычных цифр о движении маршрутов — короткое сообщение: «Нет связи с сервером». Как сообщает деловое издание «Вердикт», сбои в работе

В правительстве Тамбовской области — новые назначения в экономическом и социальном блоках

13 октября 2025
0
В администрации Тамбовской области объявлен крупный блок кадровых решений, охватывающий ключевые направления — экономику, промышленность, экологию, ЖКХ и работу с обращениями граждан. Исполняющим обязанности министра экономической и инвестиционной политики назначен Иван Сафронов. Он уже занимал

В Мичуринске пройдёт кинофорум «Эхо 33-го кинофестиваля “Окно в Европу”»

12 октября 2025
0
Мичуринск. С 18 по 22 октября наукоград станет площадкой для кинофорума «Эхо 33-го кинофестиваля “Окно в Европу”» (12+). В программу вошли показы лучших отечественных фильмов, творческие встречи со звёздами кино и эстрады, а также концертные мероприятия. Об этом сообщает «Мичуринская правда». В

В Тамбовской области семь железнодорожных остановок получили имена — среди них станция в Мичуринске

12 октября 2025
0
На Юго-Восточной железной дороге прошла масштабная работа по присвоению названий безымянным остановочным пунктам. Как сообщает пресс-центр ЮВЖД, новые имена получили 38 станций, из них семь — в Тамбовской области. В частности, остановочный пункт «408 км» в черте Мичуринска теперь называется

«Канал» исчез: Яндекс вернул Цне её историческое имя после запроса тамбовского краеведа

12 октября 2025
0
Тамбов. Любитель местной истории и исследователь водных объектов Алексей Ермаков добился исправления подписи на «Яндекс Картах»: вместо «канала р. Цна» в пределах города снова указана река Цна. По его словам, «канал» — распространённый городской миф, который не подтверждается ни документами, ни

«Ревтруд» не смог продать здания бывшего НИИ «Эфир» — покупателей снова не нашлось

12 октября 2025
0
В Тамбове снова сорвались торги по продаже недвижимости завода «Ревтруд», входящего в структуру «Ростеха». Предприятие пыталось реализовать имущественный комплекс бывшего НИИ «Эфир» на улице Коммунальной, но на лот стоимостью 565 млн рублей не поступило ни одной заявки. В состав имущества входили

Тамбов принимает IX Слёт и Спартакиаду студотрядов ЦФО: более 500 участников со всей страны

11 октября 2025
0
В Тамбове стартовал IX Слёт и Спартакиада студенческих отрядов Центрального федерального округа. В этом году событие побило рекорд по числу участников — более 500 ребят из 18 регионов России. В числе организаторов — Тамбовское региональное отделение Российских студенческих отрядов, основанное в

В Мичуринске открылся региональный фестиваль науки под эгидой «Наука 0+»

11 октября 2025
0
В Мичуринском государственном аграрном университете стартовал региональный фестиваль науки, который проходит в рамках всероссийского проекта «Наука 0+». Мероприятие организовано при поддержке Министерства образования и науки Тамбовской области и приурочено к Десятилетию науки и технологий в России,

В Моршанском округе ушёл в отставку глава, руководивший районом более 16 лет

11 октября 2025
0
В Тамбовской области завершилась целая эпоха муниципального управления — глава Моршанского муниципального округа Павел Фетискин покинул свой пост, который занимал на протяжении 16 лет. Депутаты Совета округа накануне досрочно прекратили его полномочия. Как отмечается, отставка произошла по

В Тамбове показали новые вагоны СВ и обсудили запуск ретропоезда

10 октября 2025
0
В Тамбове прошёл III Форум по развитию железнодорожного туризма в Центральном Черноземье, собравший представителей пяти регионов, федеральных министерств и руководителей ОАО «РЖД». Одним из главных событий стало представление первого в России вагона СВ нового типа, который вскоре появится в составе
