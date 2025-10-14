Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было» Комментариев: 0



По данным прокуратуры, в сентябре 2024 года лабораторный анализ воды показал многократное превышение предельно допустимых концентраций аммония, нитритов и фосфатов. Ущерб оценён почти в 2,9 млн руб., и надзорное ведомство потребовало взыскать эту сумму с ОАО «Токарёвская птицефабрика», сбросы которой, по версии следствия, привели к загрязнению водоёма.



Однако в суде представители администрации округа заявили, что «массовой гибели рыбы не наблюдали». Более того, глава округа Виктор Айдаров направил письмо главному федеральному инспектору по Тамбовской области, где утверждалось, что никакого экологического инцидента не было. Любопытно, что среди подписантов письма оказался тот же чиновник, который ранее подписал акт осмотра с перечислением погибшей рыбы.



Судья удивился противоречиям и постановил вызвать для дачи показаний свидетелей — в том числе начальника токарёвской полиции и представителя ветеринарной службы. Прокуратура со своей стороны намерена обеспечить присутствие участника первоначальной проверки.



«Вердикт» отмечает, что ситуация вызывает всё больше вопросов. Судебное заседание перенесено, а следующее обещает быть одним из самых показательных.



Напомним, ранее по факту гибели рыбы в пруду Рогатый было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ («Загрязнение вод»). А в марте этого года по аналогичному делу о загрязнении реки Мокрая Панда «Токарёвская птицефабрика» уже возместила ущерб — 1,7 млн руб. в доход государства.



