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В Тамбовской области возбуждено уголовное дело из-за гибели рыбы в пруду Рогатый
Вчера, 14:42
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В Токаревском районе Тамбовской области начато расследование по факту массовой гибели рыбы в пруду Рогатый, расположенном возле деревни Барановка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД изданию «Абирег»
Инцидент произошёл в сентябре 2024 года, когда прокуратура начала проверку после поступивших сообщений о заморе рыбы. Выяснилось, что Токаревская птицефабрика с разрешения регионального министерства экологии сбрасывала сточные воды в ближайший пруд. Однако из-за открытой задвижки гидротехнического сооружения загрязнённая вода перетекла в пруд Рогатый. Эксперты зафиксировали неприятный запах, помутнение воды и многочисленные трупы различных видов рыб.
«Дело возбуждено по факту. В ходе следствия будет установлено, кто будет нести ответственность», – рассказали «Абирегу» в пресс-службе тамбовского МВД.
Прокуратура региона оценила ущерб водным биологическим ресурсам в 2,8 млн рублей, но это предварительная сумма. Более точный расчёт будет озвучен в рамках судебного иска против ОАО «Токаревская птицефабрика», входящей в состав ГАП «Ресурс».
Токаревская птицефабрика, зарегистрированная в 2013 году, является частью агропромышленного холдинга ГАП «Ресурс», принадлежащего Виктору Наурузову. В 2023 году выручка компании составила 44,4 млрд рублей, а чистая прибыль – 7,6 млрд рублей.
Фото: Вести Тамбов
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