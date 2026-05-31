Максим Егоров не признал вину на предварительном слушании по делу о взятке



Предварительное слушание по делу проходит сегодня в Сосновском районном суде Тамбовской области. Заседание назначено на 10:00 и проводится в закрытом режиме. Представителей СМИ в зал суда не допустили.



Перед началом процесса адвокат Максима Егорова заявила журналистам, что сторона защиты категорически не согласна с предъявленным обвинением.



— Мой подзащитный вину не признаёт, все показания Романа Стефанова он опровергает. Денег ему не передавали, никакого имущества не переносили. В ходе судебного процесса мы будем доказывать свою невиновность, — цитирует РИА ТОП68 адвоката Ларису Гусеву.



Напомним, ранее деловое издание «Вердикт» сообщало о поступлении уголовного дела бывшего губернатора в Сосновский районный суд. Максиму Егорову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.



По данным объединённой пресс-службы судов Тамбовской области, бывшему руководителю региона вменяется получение незаконного вознаграждения на сумму свыше 80 млн рублей. Как ранее писал «Вердикт», в материалах дела фигурирует сумма не менее 84 млн рублей.



Следствие считает, что в период с 2022 по 2024 год Максим Егоров, занимая должность главы региона, получал денежные средства, имущество и оплату отдыха от одного из руководителей крупной тамбовской компании за общее покровительство коммерческой структуре.



Вместе с бывшим губернатором фигурантами дела являются его бывший водитель Александр Соломатин и заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Сергей Аганов. Им предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Все обвиняемые находятся под стражей.



