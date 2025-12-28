|
Расследование дела Максима Егорова о получении взяток завершено
Вчера, 12:45
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова. По данным ведомства, ему вменяется получение взяток в особо крупном размере — речь идёт как минимум о 84 млн рублей.
Следствие считает, что в 2022–2024 годах Максим Егоров регулярно получал незаконное вознаграждение от бывшего руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. Деньги и иные выгоды, как утверждается, передавались в период, когда Егоров занимал пост главы региона.
Вместе с бывшим губернатором по делу проходят ещё два фигуранта — Александр Соломатин и Сергей Аганов. Основой для расследования стали показания Романа Стефанова, задержанного ранее по другому уголовному делу.
В ходе следствия суд санкционировал арест имущества Максима Егорова и его родственников на сумму более 130 млн рублей. Эти меры приняты для возможного возмещения ущерба и исполнения приговора. Сейчас участники процесса знакомятся с материалами дела.
Максим Егоров руководил Тамбовской областью с 2021 по 2024 год. Об уходе с должности он объявил, заявив о переходе на работу на федеральном уровне, однако дальнейшая карьера экс-губернатора официально так и не была озвучена.
