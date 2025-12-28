Регоператор ТКО напомнил тамбовчанам о правилах вывоза мусора в новогодние праздники 0 В канун новогодних и рождественских праздников региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами — «Тамбовская сетевая компания» — обратилась к жителям Тамбовской области с напоминанием о правилах обращения с мусором. В компании отмечают, что в праздничный период объёмы отходов

В Мичуринске почтили память участников боевых действий в годовщину ввода войск в Афганистан 0 В Мичуринске отметили 46-ю годовщину ввода советских войск в Афганистан. Эта дата остаётся памятной для воинов-интернационалистов, ветеранов локальных конфликтов и всех, кто чтит подвиг земляков и неравнодушен к истории страны.

Расследование дела Максима Егорова о получении взяток завершено 0 Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова. По данным ведомства, ему вменяется получение взяток в особо крупном размере — речь идёт как минимум о 84 млн рублей. Следствие считает, что в 2022–2024 годах Максим

Отделение СФР по Тамбовской области приняло более 2 тысяч заявлений на перерасчёт пенсии от мам с пятью и более детьми 0 С 2026 года уход за всеми детьми будет учитываться при оформлении пенсии без ограничений. Новые правила распространяют свое действие не только на женщин, которые начнут выходить на пенсию с 2026 года, но и на тех, которые уже получают пенсионные выплаты. В регионе проживает 2,5 тысячи вышедших на

Реестр семейных предприятий Тамбовской области за год вырос на 82 компании 0 В Тамбовской области в 2025 году продолжилось расширение реестра семейных предприятий. Итоги работы с семейным бизнесом подвели 26 декабря на заседании комиссии при министерстве промышленности и торговли региона. В ходе заседания комиссия рассмотрела 15 заявок, все хозяйствующие субъекты по итогам

Администрацию Кирсанова обязали выплатить более 5,4 млн рублей за загрязнение почв 0 Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск о взыскании с администрации города Кирсанова более 5,4 млн рублей за вред, причинённый почвам. О принятом решении сообщили в Управлении Росприроднадзора по Тамбовской области. Основанием для разбирательства стало обращение местных жителей. В 2022

Ежегодный ремонт сетей и федеральные деньги: в Тамбовской области меняют подход к ЖКХ 0 В Тамбовской области коммунальную инфраструктуру намерены обновлять ежегодно и на постоянной основе. Соответствующее поручение дал глава региона Евгений Первышов, указав, что мероприятия по ремонту и модернизации должны быть включены в производственные программы всех ресурсоснабжающих организаций и

Дело о гибели пенсионера в Котовске: под суд пойдёт директор управляющей компании 0 Прокуратурой Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора управляющей организации. Ему вменяется п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по

За «Кристаллом» в Тамбове планируют построить оздоровительный комплекс вместо жилой высотки 0 В Тамбове, судя по всему, подходит к логическому завершению многолетняя история с пустующей территорией за Ледовым дворцом спорта «Кристалл». Участок, который годами оставался символом затянувшегося ожидания и предметом споров, наконец получил более-менее понятный вектор развития — и, что

Водителя, сбившему насмерть школьника у здания «Водоканала», заключили под домашний арест 0 Октябрьский районный суд Тамбова избрал меру пресечения водителю автомобиля «Тойота Камри», сбившему насмерть 8-летнего мальчика у здания тамбовского «Водоканала» на улице Тулиновской. Как сообщили в суде, по итогам рассмотрения ходатайства следствия обвиняемому назначен домашний арест. Трагедия

Московская компания оспаривает включение в реестр недобросовестных поставщиков в Тамбовской области 0 Московское ООО Научно-испытательный центр строительных материалов и конструкций («НИЦ СМК») обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к УФАС России по Тамбовской области, оспаривая решение антимонопольного органа о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков. Исковое

Максим Косенков назвал крайний срок завершения ремонта коллектора на Набережной 0 На прошедшей пресс-конференции главы администрации Тамбова Максима Косенкова журналисты вновь подняли один из самых болезненных для города вопросов — сроки завершения ремонта канализационного коллектора на Набережной. Как сообщает деловое издание «Вердикт», вопрос о ходе работ задал главный

В Строителе завершают запуск станции очистки воды: власти обещают решить проблему «ржавых кранов» 0 Власти Тамбова в конце года отчитались о ходе решения многолетней проблемы качества холодного водоснабжения в посёлке Строитель, на которую местные жители жаловались годами. По словам горожан, из кранов нередко текла вода, больше похожая по цвету на «пепси-колу», чем на питьевую. Как сообщил глава

Максим Косенков анонсировал пересмотр маршрутной сети и новую транспортную стратегию Тамбова 0 Глава администрации Тамбова Максим Косенков 25 декабря провёл пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопросы журналистов, в том числе о развитии городского транспорта — одной из самых острых тем для жителей областного центра. По словам Максима Косенкова, в настоящее время в регионе совместно

Область требует от администрации Тамбова вернуть 15 млн рублей за благоустройство 0 Министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Тамбовской области обратилось в арбитражный суд с иском к администрации Тамбова о взыскании 15 млн руб. Средства были выделены муниципалитету в виде субсидии на реализацию программы формирования современной городской среды. Как следует из

В Тамбовской области прошло первое заседание Совета по демографической и семейной политике 0 В Тамбовской области состоялось первое заседание Совета по демографической и семейной политике, созданного распоряжением главы региона Евгения Первышова всего неделю назад. Председателем совета назначена заместитель главы области Галина Шеманаева. Как сообщает деловое издание «Вердикт», редактор

Топ-менеджеры АПК Тамбовской области вошли в число лучших в отраслевом рейтинге «Соль земли» 0 Ассоциация менеджеров при поддержке Россельхозбанка представила третий отраслевой рейтинг топ-менеджеров агропромышленного комплекса «Соль земли». Он подводит итоги работы управленцев за год и выявляет лидеров в агропромышленном комплексе.

Ксения Абалина покинула пост директора «РКС-Тамбов» 0 Директор ООО «РКС-Тамбов» Ксения Абалина сегодня подала заявление об увольнении по собственному желанию. Информацию об уходе подтвердили как в самой тамбовской компании, так и в головной структуре — РКС-Холдинг. В пресс-службе РКС-Тамбов сообщили, что временно руководство предприятием возложено на

У двух тамбовских производителей мяса выявили сальмонеллу при экспортных поставках 0 Россельхознадзор временно ограничил экспорт продукции тамбовского ООО «Токарёвская птицефабрика». Причиной стало повторное выявление нарушений требований безопасности: в пробах замороженного мяса птицы, исследованных в Казахстане, обнаружены сальмонеллы. Кроме того, ведомство усилило лабораторный

В Тамбове после реконструкции вновь зажгли Вечный огонь на мемориале «Вечная слава» 0 В Тамбове 23 декабря после масштабной реконструкции состоялась церемония возвращения Вечного огня на мемориале «Вечная слава» на Соборной площади. Как сообщили в правительстве региона, мероприятие стало финальным событием Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В