Максим Егоров останется в СИЗО до конца декабря 0 Басманный суд Москвы оставил бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова под стражей до 23 декабря 2025 года. Ходатайство защиты о переводе на домашний арест отклонили, передаёт корреспондент РБК. Егоров был задержан летом этого года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном

Вокруг «Луидора»: автогигант под прицелом арбитражей 0 Группа компаний «Луидор» — это целая империя на рынке продаж и обслуживания автомобилей. Десятки юрлиц по стране, десятки миллиардов рублей выручки и более 1,5 млрд прибыли только за прошлый год. В Тамбовской области в состав сети входят четыре организации: ООО «Азимут», ООО «Азимут-Сервис», ООО

В Тамбове до конца сентября продлили перекрытие на улице Карла Маркса 0 Ограничение движения по улице Карла Маркса в Тамбове, на участке между Пензенской и Мичуринской, продлено до 26 сентября. Причина — аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе. Напомним, в начале августа на этом участке произошло обрушение, после чего движение перекрыли. Сроки

В Тамбовской области на лекарства для льготников направят дополнительные 237 млн рублей 0 Прокуратура Тамбовской области добилась увеличения финансирования на закупку медикаментов для льготников. Как сообщили в ведомстве, в региональный бюджет внесены изменения, предусматривающие выделение ещё 237 млн руб. Проверка показала, что медицинские организации допускали ошибки при расчётах

Антимонопольная служба выявила нарушения в закупке для больницы имени Луки 0 УФАС по Тамбовской области зафиксировало нарушения при проведении закупки на поставку модульного комплекса для приёмного отделения городской клинической больницы имени архиепископа Луки в Тамбове. Начальная цена контракта составляла 315,5 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства. Жалобу подала

В Тамбовской области спасают орлана-белохвоста с травмой крыла 0 История орлана-белохвоста, обнаруженного на границе Сосновского и Моршанского округов, получила продолжение. Напомним, крупную хищную птицу заметили на берегу водоёма: орлан не мог взлететь. По фотографиям специалисты определили, что речь идёт о взрослом пернатом. Команда орнитологов отправилась

В Тамбове власти через суд требуют изъять земли у племзавода «Пригородный» 0 Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области обратилось в Арбитражный суд региона с иском об изъятии нескольких земельных участков у АО «Племенной завод «Пригородный» для государственных нужд. Информация об этом содержится в материалах суда. Иск был подан 11 сентября, а 15

Суд по делу о загрязнении реки Жигалки в Тамбове снова откладывается 0 В Арбитражном суде Тамбовской области продолжается рассмотрение иска о возмещении ущерба, причинённого загрязнением реки Жигалки. Репортаж о заседании публикует деловое издание «Вердикт». Напомним, речь идёт о сбросе канализационных стоков в районе Ахлебиновской рощи, где из-за аварийного

В Тамбове пройдёт «Неделя Китая» с деловой и академической программой 0 С 22 по 26 сентября в Тамбове состоится первая часть «Недели Китая» (12+), посвящённой Году культуры России и Китая и 80-летию Победы. В регион приедет делегация из провинции Цзянсу и китаисты из Москвы. Программа включает десятки событий, такие как лекции российских экспертов по международным

Скандальный «Дормострой» покидает Тамбов и возвращается в Ивановскую область 0 ООО «Дормострой», оказавшееся в центре череды скандалов и в списке недобросовестных поставщиков, меняет прописку и регистрируется в Ивановской области. Именно там компания была создана в 2016 году. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». По данным издания, предприятие входит в группу компаний,

В Тамбове ищут подрядчика для расчистки реки Студенец 0 На сайте Госзакупок опубликована информация о поиске подрядчика для подготовки проектно-сметной документации по расчистке участка реки Студенец. Заказчиком выступает ГУП «Тамбовское водное хозяйство». Начальная стоимость контракта составляет 933 тыс. руб., победителя планируют определить 26

В Тамбове показали цифровые технологии для экоконтроля 0 В парке культуры и отдыха Тамбова 13 сентября прошёл региональный День цифры. Одной из ключевых тем мероприятия стали современные цифровые решения для охраны окружающей среды. Врио министра экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов ознакомился с новыми разработками, которые

«Тамбовводтранс» требует банкротства «СМУ-7» из-за дорожного катка 0 История, достойная хроник хозяйственного суда: ОАО «Тамбовводтранс» готовит иск в Арбитражный суд Тамбовской области с требованием признать ООО «СМУ-7» банкротом. Основание — многомиллионные долги по договору купли-продажи дорожного катка марки AMMANN и начисленная неустойка. Общая сумма претензий

В Тамбове ликвидируют компанию «Роспечать» 0 Акционеры ЗАО «Роспечать» приняли решение о ликвидации компании. Соответствующая информация опубликована 16 сентября 2025 года на площадке «Федресурс». Фактически уход «Роспечати» с тамбовского рынка начался ещё летом 2021 года, когда компания закрыла около 50 киосков в городе. Тогда руководство

В Борщёвке нарушитель после штрафа сам убрал несанкционированную свалку 0 В селе Борщёвка Тамбовского округа удалось ликвидировать несанкционированную свалку. Как сообщили в региональном министерстве экологии, её организовал местный житель, который неоднократно свозил мусор на территорию вне специально отведённых объектов. Дело об административном правонарушении

Избирком утвердил победу Евгения Первышова на выборах губернатора Тамбовской области 0 В Тамбовской области подвели итоги досрочных выборов главы региона. В голосовании приняли участие более 421 тысячи человек — явка составила 54%. По данным областного избиркома, победителем стал Евгений Первышов. За него проголосовали свыше 311 тысяч жителей, что составило 73,84% от числа

В Тамбове штукатур-маляр сорвался с вышки и погиб 0 Трагедия произошла днём 11 сентября на одном из предприятий Тамбова, специализирующемся на выпуске средств защиты органов дыхания. По предварительным данным, 56-летний рабочий проводил малярные работы в гаражном помещении. Около половины второго дня он упал с передвижной вышки. От полученных травм

Статус Сергея Булаха в Ассоциации промышленников остаётся неопределённым 0 История с председательством Сергея Булаха в Союзе регионального объединения работодателей «Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей» по-прежнему вызывает вопросы. Напомним, в августе он покинул пост генерального директора АО «ЗАВКОМ» и лишился формального статуса

В Тамбовской области женщине выплатят 200 тысяч рублей за нападение домашних кабанов 0 Бондарский районный суд вынес решение по делу о нападении на местную жительницу. Нападение произошло весной этого года в селе Кривополянье Бондарского округа. Женщина с внуками гуляла по улице, когда несколько кабанов, вырвавшись из-за сломанного ограждения, напали на неё. Пострадавшая получила

Юная тамбовчанка завоевала бронзу на Всероссийских играх боевых искусств 0 В Анапе завершились XVII Всероссийские юношеские игры боевых искусств, собравшие более тысячи участников из разных регионов страны. В течение двух недель юные спортсмены состязались в кикбоксинге, каратэ, тхэквондо, дзюдо, самбо, грепплинге, боксе, армейском рукопашном бое, ушу и смешанных