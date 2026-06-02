В Тамбове проверят необходимость ларьков возле областной больницы Комментариев: 0



По словам градоначальника, часть расположенных рядом с медучреждением торговых объектов сегодня не работает, а некоторые находятся в неудовлетворительном состоянии.



— Некоторые не работают, другие имеют неухоженный вид. Да и занимают они значительную часть тротуара, — отметил Максим Косенков.



Как подчеркнул глава администрации, областная больница ежедневно принимает жителей со всего региона, поэтому прилегающая территория должна быть максимально удобной и комфортной для пешеходов. В этой связи рассматривается возможность расширения значительной части тротуара без сокращения ширины проезжей части.



При этом городские власти обращают внимание, что на территории самого медицинского учреждения уже работают торговые точки, где пациенты и посетители могут приобрести необходимые товары. В течение ближайшей недели профильным службам поручено изучить востребованность ларьков, расположенных непосредственно у больницы.



Проверка торговых объектов проходит на фоне масштабного обновления улицы Московской. Сейчас здесь продолжается ремонт дорожного покрытия и пешеходной инфраструктуры на участке от Советской до проезда Монтажников в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».



Во время объезда также оценили ход работ по замене тепловых сетей возле прибрежной территории реки Студенец. После завершения коммунального этапа здесь планируется приступить к благоустройству и созданию нового общественного пространства для отдыха горожан.



Кроме того, специалисты осмотрели фасады зданий, входные группы, нестационарные объекты торговли и элементы улично-дорожной сети. По словам Максима Косенкова, задача состоит не только в ремонте отдельных участков, а в комплексном обновлении одной из ключевых городских магистралей. Власти Тамбова намерены оценить целесообразность размещения торговых павильонов возле Тамбовской областной клинической больницы на улице Московской. Об этом сообщил глава администрации города Максим Косенков по итогам выездного осмотра участка от улицы Советской до проезда Монтажников.По словам градоначальника, часть расположенных рядом с медучреждением торговых объектов сегодня не работает, а некоторые находятся в неудовлетворительном состоянии.Как подчеркнул глава администрации, областная больница ежедневно принимает жителей со всего региона, поэтому прилегающая территория должна быть максимально удобной и комфортной для пешеходов. В этой связи рассматривается возможность расширения значительной части тротуара без сокращения ширины проезжей части.При этом городские власти обращают внимание, что на территории самого медицинского учреждения уже работают торговые точки, где пациенты и посетители могут приобрести необходимые товары. В течение ближайшей недели профильным службам поручено изучить востребованность ларьков, расположенных непосредственно у больницы.Проверка торговых объектов проходит на фоне масштабного обновления улицы Московской. Сейчас здесь продолжается ремонт дорожного покрытия и пешеходной инфраструктуры на участке от Советской до проезда Монтажников в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».Во время объезда также оценили ход работ по замене тепловых сетей возле прибрежной территории реки Студенец. После завершения коммунального этапа здесь планируется приступить к благоустройству и созданию нового общественного пространства для отдыха горожан.Кроме того, специалисты осмотрели фасады зданий, входные группы, нестационарные объекты торговли и элементы улично-дорожной сети. По словам Максима Косенкова, задача состоит не только в ремонте отдельных участков, а в комплексном обновлении одной из ключевых городских магистралей.



