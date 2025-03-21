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Улицу Октябрьскую в Тамбове ждёт комплексное обновление
Сегодня, 09:21
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21 марта глава администрации Тамбова Максим Косенков провёл выездной обход улицы Октябрьской, чтобы лично оценить её текущее состояние. По его словам, улица требует серьёзного обновления, и все проблемные участки — на виду.
Благоустройство улицы будет проходить в несколько этапов. На первом — в 2025 году — планируется капитальный ремонт дорожного полотна, обновление тротуаров, установка новых остановок общественного транспорта и опор уличного освещения. Кроме того, преобразится незастроенная часть улицы — она станет прогулочной зоной, соединяющей сквер от улицы Советской до Карла Маркса.
На втором этапе, который стартует в следующем году, начнётся реставрация фасадов многоквартирных домов вдоль улицы. Это создаст более цельный и эстетичный облик городского пространства. Два здания, входящих в реестр объектов культурного наследия, уже переданы новым владельцам. Они приступили к разработке проектной документации для восстановления архитектурного облика. Ещё несколько подобных объектов будут выставлены на продажу с тем же условием — обязательной реставрации.
Максим Косенков также прокомментировал один из самых обсуждаемых в соцсетях вопросов — снос ларьков и торговых павильонов. По его словам, на месте демонтированных объектов ничего нового строиться не будет. Цель — расчистить территорию и создать комфортную и открытую прогулочную зону.
Городские власти подчёркивают, что преобразование улицы Октябрьской — часть общего плана по улучшению облика центральной части Тамбова.
Фото: администрация Тамбова
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