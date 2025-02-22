|
Прокуратура Тамбова через суд добилась строительства тротуара и освещения на опасном участке дороги
Вчера, 07:59
Комментариев: 0
Версия для печати
После многочисленных обращений жителей прокуратура Тамбова провела проверку по факту отсутствия тротуара и освещения на участке дороги от Моршанского шоссе до дома 187г по улице Советской. Проблема касалась безопасности пешеходов, вынужденных передвигаться по проезжей части из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.
Проверка выявила, что на данном участке нет освещения, что является нарушением нормативных требований. Также установлено, что вблизи автозаправочной станции отсутствует пешеходная дорожка, из-за чего пешеходы вынуждены идти по дороге, подвергая себя опасности.
Прокуратура внесла представление в муниципалитет с требованием устранить выявленные нарушения. Однако местные власти не предприняли никаких мер по строительству тротуара и установке освещения.
В связи с продолжительным бездействием администрации, прокуратура обратилась в суд, который в итоге обязал муниципальные власти в течение шести месяцев с момента вступления решения в законную силу разработать проектно-сметную документацию и приступить к строительству тротуара и установке освещения.
Теперь местным властям предстоит выполнить предписанные судом работы, обеспечив безопасные условия для пешеходов в данном районе.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.