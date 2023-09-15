В Тамбовской области отмечен заметный рост стоимости топлива Комментариев: 0



Однако результаты проверки Федеральной антимонопольной службой не выявили конкретных причин роста цен на топливо, кроме увеличения закупочных цен, и дальнейших действий не последовало. Но увеличение стоимости топлива на внутреннем российском рынке, особенно в разных регионах, а не по всей стране в целом, стоит на вес золота.



По словам депутата Тамбовской городской Думы от КПРФ Артёма Александрова, повышение розничных цен на топливо оказывает отрицательное воздействие не только на обычных автовладельцев, но и на сельское хозяйство, где работы продолжаются. По его мнению, если уборка урожая практически завершена, то начинается подготовка к новому сезону, и это негативно сказывается на фермерах и сельскохозяйственных работах, которые, как он отмечает, не останавливаются.



«Так дорого бензин и дизель не стоили никогда. В этой связи необходимо обратить пристальное внимание на проблему с целью стабилизации рынка топлива. Конечный пользователь, а это простые граждане, потом будет платить за увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, в то время как на рынке сложился фактически избыток. Какого-либо заметного роста мы не наблюдали, за исключением «мировой конъюнктуры», похоже, выгоднее продавать за рубеж, чем на собственном рынке. Но объективных причин для роста цен на внутреннем российском рынке нет», — считает депутат Александров. В последние недели наблюдаются изменения на рынке топлива, охватывающие разные регионы. Вначале произошел дефицит бензина, что привело к его исчезновению с рынка, а затем начали расти цены на топливо. В Тамбовской области цена за литр достигла отметки в 65-70 рублей, влияя как на дизельное топливо, так и на бензин марки АИ-95. Интерес к этому явлению проявила антимонопольная служба, обещавшая провести анализ.Однако результаты проверки Федеральной антимонопольной службой не выявили конкретных причин роста цен на топливо, кроме увеличения закупочных цен, и дальнейших действий не последовало. Но увеличение стоимости топлива на внутреннем российском рынке, особенно в разных регионах, а не по всей стране в целом, стоит на вес золота.По словам депутата Тамбовской городской Думы от КПРФ Артёма Александрова, повышение розничных цен на топливо оказывает отрицательное воздействие не только на обычных автовладельцев, но и на сельское хозяйство, где работы продолжаются. По его мнению, если уборка урожая практически завершена, то начинается подготовка к новому сезону, и это негативно сказывается на фермерах и сельскохозяйственных работах, которые, как он отмечает, не останавливаются.— считает депутат Александров.



