В Тамбове депутаты планируют ввести новые штрафы Комментариев: 0



Также предусмотрены штрафы для владельцев автотранспорта, паркующихся на территориях, не предназначенных для стоянки. Исключение составляет специальный транспорт, используемый при ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций. Предложена следующая система штрафов: от 1 до 1,5 тысяч рублей для физических лиц, от 3 до 7 тысяч рублей для должностных лиц и от 10 до 25 тысяч рублей для юридических лиц.



Также предусмотрено введение ответственности за нечистку нежилых зданий и их крыш от снега и наледи. За нарушение данного правила предусмотрены штрафы: от 1,5 до 2 тысяч рублей для физических лиц, от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, и от 50 до 150 тысяч рублей для юридических лиц.



Дополнительно, водителей хотят штрафовать за создание помех мусорным машинам: от 1,5 до 2,5 тысяч рублей для физических лиц, от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, и от 50 до 150 тысяч рублей для юридических лиц.



Планируется ввести штрафы для компаний, осуществляющих незаконный вывоз мусора. За нарушение требований транспортировки отходов без разрешения предусмотрены штрафы: от 1,5 до 2,5 тысяч рублей для физических лиц, от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, и от 50 до 150 тысяч рублей для юридических лиц.



Предполагается, что новые штрафы вступят в силу с 1 мая 2024 года, если предложение будет принято. Депутаты Тамбовской городской Думы выступили с предложением о введении новых штрафов. В соответствующем документе предлагается установить запрет на устанавливаемые без специального разрешения ограждающие конструкции на территории многоквартирных домов, такие как ворота, калитки, шлагбаумы и заборы. За нарушение данного правила предлагается наложить штрафы в размере от 1 до 1,5 тысяч рублей для физических лиц, от 3 до 10 тысяч рублей для должностных лиц, и от 10 до 50 тысяч рублей для юридических лиц.Также предусмотрены штрафы для владельцев автотранспорта, паркующихся на территориях, не предназначенных для стоянки. Исключение составляет специальный транспорт, используемый при ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций. Предложена следующая система штрафов: от 1 до 1,5 тысяч рублей для физических лиц, от 3 до 7 тысяч рублей для должностных лиц и от 10 до 25 тысяч рублей для юридических лиц.Также предусмотрено введение ответственности за нечистку нежилых зданий и их крыш от снега и наледи. За нарушение данного правила предусмотрены штрафы: от 1,5 до 2 тысяч рублей для физических лиц, от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, и от 50 до 150 тысяч рублей для юридических лиц.Дополнительно, водителей хотят штрафовать за создание помех мусорным машинам: от 1,5 до 2,5 тысяч рублей для физических лиц, от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, и от 50 до 150 тысяч рублей для юридических лиц.Планируется ввести штрафы для компаний, осуществляющих незаконный вывоз мусора. За нарушение требований транспортировки отходов без разрешения предусмотрены штрафы: от 1,5 до 2,5 тысяч рублей для физических лиц, от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, и от 50 до 150 тысяч рублей для юридических лиц.Предполагается, что новые штрафы вступят в силу с 1 мая 2024 года, если предложение будет принято.



