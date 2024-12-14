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В микрорайоне Майский асфальт укладывают на лед: жители и активисты требуют проверки
Сегодня, 09:59
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Несмотря на метель и морозы, подрядчик ООО «Тамбовстроймеханизация» продолжает укладку асфальта в микрорайоне Майский при температуре -7°C. Работы ведутся даже ночью, игнорируя снегопад и лед на основании дороги.
Местные жители возмущены качеством выполнения работ стоимостью 303 миллиона рублей, из которых подрядчик уже получил 221 миллион. Горожане опасаются, что асфальт разрушится весной, когда сойдет снег.
Народный Фронт Тамбовской области заявил о нарушении технологий укладки, подчеркнув, что основание дороги полностью покрыто льдом. Активисты вновь обратились в прокуратуру с просьбой проверить исполнение контракта, выражая надежду на вмешательство контролирующих органов.
Вопросы о контроле со стороны заказчика — Министерства градостроительства и архитектуры Тамбовской области — остаются без ответа, как и о том, кто будет отвечать за возможный провал проекта.
Фото: ОНФ
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