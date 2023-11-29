Жители Майский в Тамбове жалуются на недоделанные дороги Комментариев: 0



Процесс асфальтирования микрорайона Майский осуществляется этапно, с ежегодным проведением ремонтных работ на определенных улицах в соответствии с контрактом. В текущем году проходил шестой этап ремонта дорог в Майском. По словам местных жителей, летом этого года был заложен тротуар на улице Тихой, затем начали готовить основу для асфальтового покрытия дороги, добавляя глину и песок. Однако работы остановились на этом этапе. В результате чернозем, вырытый для работ, был оставлен на обочинах и тротуарах, образуя грязевую обстановку. Ситуация усугубилась в переходный сезон.



Жители также выдвинули свои претензии относительно недоремонтированных дорог в социальных сетях, обращаясь к официальным страницам администрации города Тамбова и главы региона Максима Егорова.



«На некоторых улицах ещё нет асфальтового покрытия, а на некоторых до сих пор песчаная подушка. Всё под толстым слоем снега и мешается с глиной и чернозёмом. Много лет ждали дорогу к дому. Очень надеялись, что в этом году она появится. Не дождались! Прошу Вас примите, пожалуйста, меры!», - пишет Максим. Жители из микрорайона Майский обратились в редакцию ИА «Онлайн Тамбов.ру», выражая свое недовольство продолжающимся ремонтом дорог, начатым еще весной текущего года. Согласно контракту, работы должны были быть завершены к 2 сентября, однако не все дороги были достроены. В течение осени улицы Ростовская и Тихая превратились в беспорядочную смесь песка, глины и чернозема. С наступлением морозов, сменяющихся оттепелью, дороги и тротуары превратились в настоящую «кашу».Процесс асфальтирования микрорайона Майский осуществляется этапно, с ежегодным проведением ремонтных работ на определенных улицах в соответствии с контрактом. В текущем году проходил шестой этап ремонта дорог в Майском. По словам местных жителей, летом этого года был заложен тротуар на улице Тихой, затем начали готовить основу для асфальтового покрытия дороги, добавляя глину и песок. Однако работы остановились на этом этапе. В результате чернозем, вырытый для работ, был оставлен на обочинах и тротуарах, образуя грязевую обстановку. Ситуация усугубилась в переходный сезон.Жители также выдвинули свои претензии относительно недоремонтированных дорог в социальных сетях, обращаясь к официальным страницам администрации города Тамбова и главы региона Максима Егорова.- пишет Максим.



