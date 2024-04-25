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В Мичуринске власти заплатили 3 млн рублей за недоделанный сквер

Сегодня, 13:51
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В Мичуринске власти заплатили 3 млн рублей за недоделанный скверСитуация в Мичуринске, где чиновники заплатили 3 миллиона рублей за уложенную кусками плитку и горы строительного мусора вместо зеленой зоны отдыха с фонарями, лавочками, разноцветной плиткой и газоном, вызывает серьезные опасения и недовольство среди жителей.

По проекту, в этом месте должна была быть обустроена зеленая зона отдыха, однако реальность оказалась далека от этого. Газоны, фонари, и даже рабочие на площадке отсутствуют. Плитка уложена некачественно, насыпь песка не является должным основанием, а строительный мусор создает плохое впечатление и препятствует нормальному использованию сквера.

Сомнительное качество выполненных работ вызывает вопросы о дальнейших действиях подрядчика. Без вмешательства со стороны городских властей и контроля со стороны общественных активистов ситуация может остаться нерешенной.

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились к главе города Мичуринска, заказчику работ, а также в прокуратуру Тамбовской области, чтобы привлечь внимание к этому случаю и обеспечить исправление ситуации.

Фото: региональный штаб Народного фронта в Тамбовской области
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