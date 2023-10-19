Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Деятельность мичуринского отделения «РСВА» отмечена благодарностью воинской части

ТГТУ празднует 65-летие

В Мичуринске состоялось очередное мероприятие в рамках проекта: «Встреча поколений»

В Тамбове сносят флигель семьи Лиона на углу Советской и Лермонтовской

Налоговая служба хочет обанкротить ООО «Альянсстройсервис» из-за 1,5 млрд рублей долга

В Мичуринском районе увековечили память героя СВО

В Тамбовской области отмечен заметный рост стоимости топлива

В Тамбовской области проходят мероприятия в честь 100-летия Зои Космодемьянской

В Тамбове неэффективно расходуют денежные средства на уличное освещение

В Татаново продолжается стройка на берегу Цны

Тамбовская область по состоянию рынка труда находится в аутсайдерах

Контракт на ремонт моста-плотины под Тамбовом расторгнут

» » Сорваны сроки реализации программы «Дорога к дому»

Сорваны сроки реализации программы «Дорога к дому»

Сегодня, 07:17
Комментариев: 0
Версия для печати
Сорваны сроки реализации программы «Дорога к дому» Региональная программа «Дорога к дому» стартовала в Тамбовской области в 2023 году, являясь своего рода продолжением неудачной программы «Дворы Тамбовщины» в Тамбове, которая была омрачена целым рядом скандалов.

Глава администрации города Тамбова Максим Косенков, обещал главе региона, что все задачи «Дороги к дому» будут завершены к 1 сентября 2023 года. Однако этот срок прошел, и даже учитывая, что некоторые работы официально планировались на более поздние даты, информация о завершении работ не поступает.

Депутат от КПРФ в Тамбовской городской Думе, Артем Александров, решил самостоятельно посетить объекты программы, чтобы оценить уровень готовности спустя полтора месяца после истечения установленных сроков.

Сквер, названный в честь Лермонтова, представляет собой наиболее завершенный объект по сравнению с другими. Здесь было меньше строительного мусора, и плитка в основном уже уложена. Однако многие важные детали, такие как освещение, до сих пор не установлены, а некоторые элементы фонарей, предназначенные для установки, просто лежат на земле. Малых архитектурных форм и зелени нет вовсе.

Ситуация возле Дома культуры в Покрово-Пригородном, который теперь является частью города Тамбова, еще более плачевная. Здесь плитка даже не уложена, несмотря на то что работы должны были быть завершены к концу сентября. Похоже, работы здесь даже не начались. Сейчас они лишь выравнивают землю и укладывают бордюрный камень. С учетом того, что заморозки ожидаются в ближайшие несколько дней, кажется, что до конца ноября здесь не удастся сделать ничего существенного. Даже если работы завершатся, качество остается под вопросом.

«Со своей стороны буду обращаться в прокуратуру, чтобы они взяли под контроль исполнение программ по завершению благоустройств. Поскольку строительный сезон заканчивается, а работы ещё не завершены, что может привести к неэффективному расходованию бюджетных средств и нарушению интересов жителей города и бюджета», - отмечает Артем Александров.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Тамбове сорвали сроки реализации программы «Дворы Тамбовщины» в части асф ...

Тёплая погода обнажила недоделки в реализации программы «Дворы Тамбовщины»

При реализации проекта «Дорога к дому» в Тамбове возникли проблемы

Жители Тамбова не довольны реализацией программы «Дворы Тамбовщины»

Жители дома по ул. Чичканова, 22 не первый год добиваются ремонта двора

Работы по реконструкции коллектора по ул. Гастелло, так и не завершены



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Недвижимость оборонных заводов в Тамбове попробуют продать за 641,4 млн рублей

Сегодня, 07:45
0
На предстоящих аукционах будет продано недвижимое имущество, которое не используется в производственных процессах, принадлежащее тамбовским оборонным заводам "Ревтруд" и "Октябрь", а также реорганизованному НИИ "Эфир", который входит в состав воронежского концерна "Созвездие", - сообщает

В центре Тамбова после пожара найдено тело 43-летнего мужчины

Сегодня, 07:34
0
В процессе тушения пожара, который произошел в нежилом здании на улице Советской, недалеко от дома № 93 в Тамбове, обнаружено тело 43-летнего мужчины. Согласно информации, полученной от следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области, еще один пострадавший

Двое глав КФХ осуждены за мошенничество с получением субсидий

Сегодня, 07:25
0
Ленинский районный суд Тамбова объявил Артура Тамояна и Кярама Фаразяна виновными в совершении мошенничества согласно части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, связанного с получением субсидии для грантовой поддержки семейной животноводческой фермы. Суд вынес приговор, в

Сорваны сроки реализации программы «Дорога к дому»

Сегодня, 07:17
0
Региональная программа «Дорога к дому» стартовала в Тамбовской области в 2023 году, являясь своего рода продолжением неудачной программы «Дворы Тамбовщины» в Тамбове, которая была омрачена целым рядом скандалов.

Тамбов за год лишился 3 тысяч деревьев

Вчера, 16:51
0
В Тамбове за 2023 год спилили около 3000 деревьев, все они были признаны больными или аварийными. Помимо проделанной работы, дирекции благоустройства и озеленения предстоит ликвидировать ещё 950 таких деревьев. К концу года общая цифра спиленных деревьев составит 3800, что больше показателей

В Тамбове открылось новое здание налоговой службы

Вчера, 16:48
0
Сегодня, 20 октября, в городе Тамбов открылось совершенно новое здание налоговой службы, теперь расположенное на севере города, по адресу Школьный проезд. Это внушительное административное сооружение состоит из шести этажей и имеет общую площадь свыше 5,9 тысяч квадратных метров.

В Тамбове уволили руководителя МУПа

Вчера, 16:38
0
Руководитель муниципального предприятия "Цнинский хозяйственный центр" Сергей Шаронин, был снят с поста по решению мэра Тамбова Максима Косенкова. Это предприятие обеспечивает водоснабжение населенных пунктов Бокино и Строителя, которые недавно вошли в состав города.

Прокуратура выявила нарушения в рамках начала отопительного сезона

Вчера, 16:25
0
В деятельности администрации города Тамбова и МУП "Тамбовтеплосервис" обнаружены прокуратурой нарушения.

Деятельность мичуринского отделения «РСВА» отмечена благодарностью воинской части

19 октября 2023
0
Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» вот уже более двух десятилетий занимается военно-патриотической работой, сотрудничая со всеми структурами г. Мичуринска и Мичуринского МО.

В трёх округах области установлен карантин по бешенству животных

19 октября 2023
0
Карантин в связи с бешенством животных был установлен в трех округах Тамбовской области, а именно в Уваровском, Жердевском и Рассказовском округах. Зона включает в себя деревню Кузнецовка в Жердевском округе, село Верхнее Чуево в Уваровском округе и посёлок железнодорожной станции Рассказово в

В Тамбовской области стабилизировалась стоимость дизельного топлива

19 октября 2023
0
Одной из главных целей уборочной кампании 2023 года заключалась в обеспечении бесперебойного снабжения топливно-смазочными материалами (ГСМ) по доступным ценам. В текущем году несколько регионов России, включая Тамбовскую область, столкнулись с проблемой дефицита ГСМ.

Озвучены размеры штрафов за склонение к искусственному прерыванию беременности

19 октября 2023
0
Правительство Тамбовской области опубликовало некоторые аспекты предложенного законопроекта, который нацелен на ограничение практики искусственных абортов на территории региона. Один из ключевых элементов законопроекта - это определение санкций, которые будут применяться в случае нарушения этого

По областной программе социальной газификации подали более 10 тысяч заявок

18 октября 2023
0
По оценке федеральных органов, Тамбовская область входит в список десяти ведущих регионов, где процесс газификации активно продвигается вперед.

Тамбов расторгает концессию с ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО»

18 октября 2023
0
По результатам рабочего совещания, прошедшего 17 октября в администрации города Тамбова, было принято решение о начале процедуры расторжения концессионного соглашения в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения с компанией "Компьюлинк Инфраструктура ТО", которая действовала в посёлке Строитель.

В Тамбовской области хотят запретить склонение к абортам

18 октября 2023
0
Глава Тамбовской области Максим Егоров представил законопроект «О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Тамбовской области» для рассмотрения в Тамбовской областной Думе.

Более 300 жителей области досрочно вышли на пенсию

17 октября 2023
0
Женщины со стажем от 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста. В текущем году в Тамбовской области эту возможность воспользовались 326 человек - 267 мужчин и 59 женщин. Эту информацию предоставили в региональном

Имущество строительной компании «Козерог» будет выставлено на торги за 76 млн рублей

17 октября 2023
0
Конкурсный управляющий Александр Железинский строительной компании "Козерог", установил начальные цены на имущество, которое будет выставлено на аукционе. Независимый оценщик из компании "Воронежстройинформ" оценил 76 лотов на общую сумму 76 миллионов рублей.

Проблема с Пригородным лесом под Тамбовом продолжается усугубляться

17 октября 2023
0
Несмотря на протесты местных жителей и общественности Тамбовского региона, вопрос, связанный с незаконностью строительства в Пригородном лесу под Тамбовом на участках, принадлежащих лесному фонду, остается актуальным уже несколько лет. В ответ на последний запрос депутата Тамбовской городской Думы

В Тамбове изменится схема движения автобуса № 61

16 октября 2023
0
С 23 октября в Тамбове будет внесена изменение в маршрут автобуса № 61 "Хлеборобная - Клубная". Общественный транспорт будет следовать по улицам Агапкина, Советская и Запрудная, пропуская заезд на Проектный проезд.

Товарооборот ярмарки в Тамбове превысил 30 миллионов рублей

16 октября 2023
0
На прошедшей Большой осенней ярмарке в областном центре, которая прошла на минувших выходных у ЛДС "Кристалл" в Тамбове, было зарегистрировано более 21 тысячи посетителей. Этот мероприятие собрало 300 участников - предпринимателей, фермеров и самозанятых из 27 различных городов России и Республики

Жители Тамбовской области стали чаще жаловаться по проблемам ЖКХ

16 октября 2023
0
Сотрудники Центра управления регионом получили 1286 сообщений от жителей Тамбовской области в период с 6 по 12 октября.
Copyrights © 2001-2023
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2023 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30.11.2001 года. Св-во о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, области, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, тамбовчанин, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги