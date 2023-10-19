Сорваны сроки реализации программы «Дорога к дому» Комментариев: 0



Глава администрации города Тамбова Максим Косенков, обещал главе региона, что все задачи «Дороги к дому» будут завершены к 1 сентября 2023 года. Однако этот срок прошел, и даже учитывая, что некоторые работы официально планировались на более поздние даты, информация о завершении работ не поступает.



Депутат от КПРФ в Тамбовской городской Думе, Артем Александров, решил самостоятельно посетить объекты программы, чтобы оценить уровень готовности спустя полтора месяца после истечения установленных сроков.



Сквер, названный в честь Лермонтова, представляет собой наиболее завершенный объект по сравнению с другими. Здесь было меньше строительного мусора, и плитка в основном уже уложена. Однако многие важные детали, такие как освещение, до сих пор не установлены, а некоторые элементы фонарей, предназначенные для установки, просто лежат на земле. Малых архитектурных форм и зелени нет вовсе.



Ситуация возле Дома культуры в Покрово-Пригородном, который теперь является частью города Тамбова, еще более плачевная. Здесь плитка даже не уложена, несмотря на то что работы должны были быть завершены к концу сентября. Похоже, работы здесь даже не начались. Сейчас они лишь выравнивают землю и укладывают бордюрный камень. С учетом того, что заморозки ожидаются в ближайшие несколько дней, кажется, что до конца ноября здесь не удастся сделать ничего существенного. Даже если работы завершатся, качество остается под вопросом.



«Со своей стороны буду обращаться в прокуратуру, чтобы они взяли под контроль исполнение программ по завершению благоустройств. Поскольку строительный сезон заканчивается, а работы ещё не завершены, что может привести к неэффективному расходованию бюджетных средств и нарушению интересов жителей города и бюджета», - отмечает Артем Александров.

Региональная программа «Дорога к дому» стартовала в Тамбовской области в 2023 году, являясь своего рода продолжением неудачной программы «Дворы Тамбовщины» в Тамбове, которая была омрачена целым рядом скандалов.Глава администрации города Тамбова Максим Косенков, обещал главе региона, что все задачи «Дороги к дому» будут завершены к 1 сентября 2023 года. Однако этот срок прошел, и даже учитывая, что некоторые работы официально планировались на более поздние даты, информация о завершении работ не поступает.Депутат от КПРФ в Тамбовской городской Думе, Артем Александров, решил самостоятельно посетить объекты программы, чтобы оценить уровень готовности спустя полтора месяца после истечения установленных сроков.Сквер, названный в честь Лермонтова, представляет собой наиболее завершенный объект по сравнению с другими. Здесь было меньше строительного мусора, и плитка в основном уже уложена. Однако многие важные детали, такие как освещение, до сих пор не установлены, а некоторые элементы фонарей, предназначенные для установки, просто лежат на земле. Малых архитектурных форм и зелени нет вовсе.Ситуация возле Дома культуры в Покрово-Пригородном, который теперь является частью города Тамбова, еще более плачевная. Здесь плитка даже не уложена, несмотря на то что работы должны были быть завершены к концу сентября. Похоже, работы здесь даже не начались. Сейчас они лишь выравнивают землю и укладывают бордюрный камень. С учетом того, что заморозки ожидаются в ближайшие несколько дней, кажется, что до конца ноября здесь не удастся сделать ничего существенного. Даже если работы завершатся, качество остается под вопросом.- отмечает Артем Александров.



