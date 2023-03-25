Жители Тамбова не довольны реализацией программы «Дворы Тамбовщины» Комментариев: 0



В частности, во дворах домов по ул. Рылеева/Магистральная должны были быть установлены такие объекты как: «песочный дворик серии Город», карусели, «качели с подвесом гнездо», «игровой комплекс серии Космос», «игровой комплекс серии Пираты», «Тройные качели с подвесом Стандарт Малютка Гнездо» и другие элементы. По факту многих малых архитектурных форм и в помине нет, хотя в документах о принятии работ они проходят.



Вместо комфортной городской среды тамбовчане остались в подвешенном положении: с перекопанной строителями землей и с немногочисленными объектами посреди грязи и мусора.



Аналогичное безобразие во дворе домов №№ 7, 9, 11, 13 по ул. Красноармейская. Где должны были быть зеленые насаждения образовались так называемые болота, в которых плавает строительный мусор.



Сейчас проблематикой, связанной с реализацией программы «Дворы Тамбовщины» активно занимается депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, которые требует от администрации навести порядок. В прошлом году по программе «Дворы Тамбовщины» должны были быть благоустроенны дворы по улицам Рылеева, Красноармейская и Тельмана/Набережной, Широкой. Однако, проведение работ затянулось и многие мероприятия, например, по установке малых архитектурных форм или по озеленению просто были не выполнены.В частности, во дворах домов по ул. Рылеева/Магистральная должны были быть установлены такие объекты как: «песочный дворик серии Город», карусели, «качели с подвесом гнездо», «игровой комплекс серии Космос», «игровой комплекс серии Пираты», «Тройные качели с подвесом Стандарт Малютка Гнездо» и другие элементы. По факту многих малых архитектурных форм и в помине нет, хотя в документах о принятии работ они проходят.Вместо комфортной городской среды тамбовчане остались в подвешенном положении: с перекопанной строителями землей и с немногочисленными объектами посреди грязи и мусора.Аналогичное безобразие во дворе домов №№ 7, 9, 11, 13 по ул. Красноармейская. Где должны были быть зеленые насаждения образовались так называемые болота, в которых плавает строительный мусор.Сейчас проблематикой, связанной с реализацией программы «Дворы Тамбовщины» активно занимается депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, которые требует от администрации навести порядок.



