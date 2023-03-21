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Домкомы возмущены «благоустройством» по программе «Дворы Тамбовщины»
Сегодня, 09:49
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Вчера депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров встретился с председателями советов многоквартирных домов на пересечении улиц 3-й Линии и Широкая по вопросу реализации программы благоустройства «Дворы Тамбовщины».
Как отметили местные жители, до «благоустройства» во дворе была хорошая детская площадка, большой участок нового асфальта, деревья. Когда начались работы, у жителей стали возникать вопросы.
Сейчас вместо газонов - раскиданный строительный мусор, наскоро и криво поставленные объекты детского комплекса, под которым видны дыры, создающие опасность для детей. Одиноко стоят два стола для игры в шахматы под открытым небом. Асфальтовое покрытие оказалось очень некачественным и быстро начало разрушаться.
«Жителей не оставим с этой проблемой, будем добиваться не просто завершения работ, но и привлечения лиц, которые допустили бардак в городе и не только по данному адресу», - отметил Артем Александров.
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