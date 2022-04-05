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Артем Александров: «Бардак с ремонтом дорог нужно прекращать»
5 апреля 2022
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Жители города Тамбова продолжают жаловаться на состояние дорог и не только со старым покрытием, но и которые совсем недавно отремонтировали, в частности жалобы поступают на состояние дороги по ул. Гастелло.
Из-за уклона дорожного полотна и отсутствия ливнёвки на участке улицы Гастелло постоянно скапливаются осадки. Как отмечают местные жители, в результате этого на проблемном участке тротуар становится не пригодным для передвижения пешеходов, из-за риска быть облитыми проезжающим транспортом, кроме того, разрушается дорожное полотно.
На Гастелло после ремонта также возникли проблемы с люками, впрочем, конкретно эта проблема является повсеместной. По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, нужно структурно менять работу по ремонту городских дорог - начиная от планирования, контроля и принятием работ. «Бардак с ремонтом дорог нужно прекращать», - считает депутат.
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