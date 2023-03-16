|
Тёплая погода обнажила недоделки в реализации программы «Дворы Тамбовщины»
Сегодня, 09:49
Комментариев: 0
Версия для печати
Как сообщает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, тёплая погода обнажила недоделки в реализации программы «Дворы Тамбовщины» в Тамбове.
«Итак, что мы видим на примере большого двора на пересечении улиц 3-я Линия и Широкой? Мы видим строительный мусор на площадке. А где же элементы озеленения, которые по акту о приёмке выполненных работ № 6 должны быть во дворе? По документам здесь должны быть: можжевельник казацкий 22 шт., деревья-саженцы с кроной (клён, рябина) 16 шт., ель колючая 6 шт., бирючина обыкновенная. Конечно, ничего из этого во дворе мы не видим», - задается вопросом Александров.
Аналогичная ситуация с малыми архитектурными формами, которые по факту не установлены, хотя в конце 2022 года были приняты.
«Надеюсь, прокуратура по итогам проверки займёт принципиальную позицию в отношении программы «Дворы Тамбовщины» и приемки не выполненных работ, поскольку в Тамбове стало правилом срывать реализацию муниципальных программ», - отмечает Артем Александров.
В свою очередь в администрации города Тамбова сообщили, что работы по завершению реализации программы планируется закончить в текущем году. В настоящее время готовится документация для проведения торгов с целью завершения работ.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.