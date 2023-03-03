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Прокуратура даст свою оценку, как можно принимать невыполненные работы
Депутату Тамбовской городской Думы Артему Александрову поступил промежуточный ответ из прокуратуры Тамбовской области на мое обращение о реализации программы «Дворы Тамбовщины» в 2022 году. Напомню, в конце прошлого года почти на 25 млн рублей администрация города приняла работы, которые фактически не были выполнены. Заявление приняли к производству в прокуратуре Ленинского района, вопрос на контроле прокуратуры области.
Депутат писал ранее, что городскими чиновниками было подписано два акта № 6 и 7 о приемке выполненных работ в части озеленения и малых архитектурных форм, которые фактически не были выполнены. Есть даже некое заключение по результатам проведения экспертизы, где указано, что работы по благоустройству дворовых территорий в соответствии с условиями Контракта выполнены.
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Депутату Тамбовской городской Думы Артему Александрову поступил промежуточный ответ из прокуратуры Тамбовской области на мое обращение о реализации программы «Дворы Тамбовщины» в 2022 году. Напомню, в конце прошлого года почти на 25 млн рублей администрация города приняла работы, которые фактически
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