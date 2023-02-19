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В Тамбове при благоустройстве дворов приняли невыполненные работы

Сегодня, 09:41
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В Тамбове при благоустройстве дворов приняли невыполненные работы В продолжение темы реализации проекта «Дворы Тамбовщины» на территории Тамбова депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров подробно изучил документацию контракта.

Первоначально муниципальный контракт был заключен на сумму 187,5 млн. рублей, потом цена контракта по соглашению сторон была уменьшена до 165 млн. рубля, которые были полностью оплачены.

При этом по словам депутата, городские чиновники приняли работы, которые фактически не были выполнены на десятки миллионов рублей.
В частности в Акте № 6 от 28.12.2022 г. о приемке выполненных работ «Озеленение не использованные материалы» на 1,3 млн руб. фигурирует можжевельник казацкий, ель, бирюча обыкновенная, вяз, клен, кизильник, мискантус, сирень и многое другое. Вся эта зелень должна была радовать тамбовчан, но её нет! Зато акт выполненных работ «за неиспользованные материалы» подписан, как, впрочем, есть заключение по результатам проведения экспертизы, где указано, что работы по благоустройству дворовых территорий в соответствии с условиями Контракта выполнены.

Аналогично по акту № 7 о приемке выполненных работ «Малые архитектурные формы» - (неустановленное оборудование) на 23 млн рублей.

«Возможно, я заблуждаюсь, но подобные действия по выводу бюджетных средств в коммерческую компанию на десятки миллионов рублей без фактического выполнения работ имеют не совсем правовую природу», - заявил Александров, который обратился за разъяснениями в органы прокуратуры.
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