Активисты Движения Первых выиграли в конкурсе «Большая перемена» 0 В «Артеке» завершился четвёртый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников, и в числе победителей нашлись три активиста из Тамбовской области. Среди них - Дарья Кувшинова из Мичуринска, Ангелина Иванова из Котовска и Виктория Агапова из Тамбова.

Экс-замминистра здравоохранения Пермского края стал советником Максима Егорова 0 Бывший главный врач Пермского краевого клинического наркодиспансера, Михаил Мальцев, недавно приступил к работе в качестве советника главы Тамбовской области, Максима Егорова. Об этом сообщает "Ъ-Прикамье", и это назначение было подтверждено в правительстве Тамбовской области. В своей новой роли

Север и запад Тамбова свяжет новый маршрут общественного транспорта 0 По информации, предоставленной представителями городской администрации, до конца текущего месяца запланировано введение нового маршрута общественного транспорта №9Т, который будет протекать от улицы Мичуринской до Бастионной через путепровод на Магистральной. Автобус будет следовать по вновь

Наиболее волнующей темой для жителей области являются дороги 0 Из социальных сетей и приложения "Госуслуги. Решаем вместе" в Центр управления регионом поступают сообщения от жителей Тамбовской области. В период с 27 октября по 2 ноября 2023 года было обработано 1128 обращений.

В Тамбове завершили работы по благоустройству лермонтовского сквера 0 Сквер Лермонтова, который должен был быть благоустроен к дню рождения поэта, был наконец завершен. Об этом сообщили официальные представители региональных властей.

Тамбовская область проведёт День региона на выставке-форуме в Москве 0 В Тамбовской области активно готовятся к проведению Дня региона в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, запланированного на 24 декабря (0+). Об этом сообщил Максим Егоров.

ФК «Спартак» из Тамбова одержал победу в гостевом матче 0 Последний гостевой матч сезона для футболистов ФК «Спартак» Тамбов оказался успешным. Команда «красно-белых» сыграла против ФК «Рязань» на их поле. Болельщики из Тамбова также поддержали наших игроков, и на трибунах было много представителей города. Это произошло в выходной понедельник, 6 ноября.

В Тамбове мост через реку Жигалка планируют отремонтировать 0 Планируется провести реконструкцию моста через реку Жигалка, расположенного на улице Андреевской в Тамбове. Городской бюджет выделяет 4,9 миллиона рублей на инженерные изыскания и разработку проекта реконструкции данного сооружения. Итоговая стоимость выполнения работ будет определена в рамках

Беспечные автомобилисты и осенняя распутица мешают работе мусоровозов 0 Несмотря на заметное понижение температуры, осень становится активным сезоном для работников, занимающихся вывозом мусора. Этот период сопровождается увеличением объемов отходов, что связано с сезонной активностью. В осенний период люди обычно начинают проводить общие уборки в своих домах и на

Более шести тысяч родителей получают повышенную пенсию 0 Пенсионеры, которые ухаживают за несовершеннолетними детьми или детьми-студентами, обучающимися на очном отделении, имеют право на дополнительные выплаты к своей страховой пенсии. В Тамбовской области более шести тысяч пенсионеров воспользуются этой льготой, как сообщили в региональном отделении

В Тамбове школу № 35 планируют отремонтировать 0 В Тамбове до 30 июня 2025 года намечено провести капитальный ремонт комплекса зданий школы №35, расположенной на адресе Сенько, 10. Заказчиком данной инициативы выступает муниципальное учреждение под названием "Инвестиционно-строительный центр Тамбова "Инвестор". Выбор подрядчика будет осуществлен

В Тамбове определяют места, где запретят размещать торговые ларьки 0 В городе Тамбов прошло собрание с представителями бизнес-сообщества, на котором обсуждались предстоящие изменения в планировке некапитальных торговых объектов (НТО). В соответствии с законом, принятым в этом году в регионе, который регулирует размещение НТО, муниципалитеты обязаны обновить свои

Татаново отметило 375 лет со дня основания 0 Жители Татанова отпраздновали 375-летие своего родного села. Торжественное мероприятие прошло в местной школе.

Прокуратура проверит ремонт школы искусств в Инжавино 0 По поручению прокуратуры Тамбовской области, прокуратурой Инжавинского района была организована проверка соблюдения законодательства в рамках нацпроекта "Культура" при расходовании средств, выделенных на капитальный ремонт здания школы искусств.

В День народного единства под запретом продажа алкоголя 0 В Тамбовской области, в День народного единства, 4 ноября, будет введено временное ограничение на продажу алкогольных напитков, с целью уменьшения уровня алкоголизации среди населения и профилактики правонарушений. Однако стоит отметить, что данное ограничение не затрагивает бары, кафе и рестораны.

В Мичуринске выявили нарушения при благоустройстве общественных пространств 0 Прокуратура Мичуринска провела проверку, чтобы убедиться в соблюдении законодательства о закупках товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. В ходе проверки было установлено, что подрядная организация нарушила сроки выполнения текущего ремонта и благоустройства общественных территорий в городе

Прокуратура выявила нарушения в сфере дорожного движения 0 По заданию прокуратуры Тамбовской области были проведены проверки в Октябрьском и Советском районах города Тамбов в связи с информацией, представленной региональным телеканалом, касающейся нарушений, связанных с парковками около торговых центров.

АО «ТОСК» откликнулось на призыв поддержать солдат 0 Накануне Дня народного единства Глава Тамбовского правительства Максим Егоров, обратился к государственным и муниципальным служащим, а также ко всем жителям региона с призывом оказать поддержку военнослужащим, находящимся в зоне Специальной военной операции. АО «ТОСК» и его трудовой коллектив

Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 15% годовых 0 С 3 ноября Россельхозбанк увеличивает доходность по рублевым вкладам в рамках тарифного плана «Доходный». Теперь для новых вкладчиков доступна максимальная ставка в размере 15% годовых при размещении средств на 3 года. Она будет действовать при выборе опции выплаты процентов в конце срока вне

Прокуратурой восстановлены жилищные права граждан областного центра 0 В рамках проведенной прокуратурой Ленинского района г. Тамбова проверки соблюдения жилищного законодательства установлено, что постановлением администрации города Тамбова от апреля 2021 года дом 10 по ул. Ленинградской признан аварийным и подлежащим сносу. Срок отселения граждан, проживающих в