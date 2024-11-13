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В Тамбове ремонт улицы 2-я Высотная затягивается второй год: подрядчик снова сорвал сроки

Вчера, 11:38
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В Тамбове ремонт улицы 2-я Высотная затягивается второй год: подрядчик снова сорвал срокиРемонтные работы на улице 2-я Высотная в Тамбове, начатые более года назад, всё ещё не завершены, несмотря на неоднократные замены подрядчиков. Вместо нового дорожного покрытия местные жители наблюдают груды стройматериалов, глубокие грязевые ямы и рытвины. Последний подрядчик, ООО «СУ1», уже известен в регионе неоднократными срывами сроков и вошёл в реестр недобросовестных поставщиков. Тем не менее, компании был выделен бюджет в размере более 40 млн рублей для завершения ремонта дороги, но и на этот раз обязательства выполнены не были, сообщает региональное отделение «Народного фронта».

Жители улицы, ставшие заложниками затянувшегося ремонта, сталкиваются с серьёзными проблемами передвижения. На середине улицы образовалась крупная яма, наполненная грязью и песком, что делает её практически непроходимой. Пешие прогулки становятся небезопасными, а автомобили буквально тонут в глубоких лужах. Активисты отмечают, что работы на участке стоят, и, несмотря на редкие визиты сотрудников контролирующих организаций, ситуация не меняется.

Региональное отделение «Народного фронта» обратилось в прокуратуру Тамбовской области с просьбой провести проверку исполнения контрактных обязательств по ремонту этой дороги. Как выяснилось, компания ООО «СУ1» не в первый раз оказывается в «чёрном списке» подрядчиков. В октябре подрядчик вновь попал в реестр недобросовестных поставщиков из-за задержки работ по благоустройству Пионерского парка. До этого компания уже нарушала сроки завершения благоустройства сквера в Мичуринске. Более того, недавно стало известно, что «СУ1» подозревается в присвоении 1,7 млн рублей при реализации национального проекта в наукограде, Липецке.

На фоне затянувшихся ремонтов и срыва сроков у местных жителей назревает недовольство, ведь улица 2-я Высотная остаётся в крайне неудовлетворительном состоянии, создавая опасные условия для передвижения и ожидая, когда подрядчик всё же выполнит свои обязательства.

Фото: ОНФ
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