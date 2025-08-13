Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Русские оказались достойными быть непобедимыми.
Наполеон
Тамбовщина готовится к автомобильному празднику

Вчера, 16:57
Комментариев: 0
Версия для печати
«Новые люди» примут участие в межрегиональном фестивале "Crazy Driver-2025", который пройдет в Котовске

Тамбовщина готовится к автомобильному празднику

30-31 августа малый город Котовск станет центром притяжения для автолюбителей всего Черноземья. Межрегиональный автофестиваль "Crazy Driver-2025", анонсированный в июле вице-спикером Госдумы от партии «Новые люди» Владиславом Даванковым, объединит под одной крышей представителей всех направлений автомобильной культуры — от владельцев раритетных советских машин до создателей современных тюнинг-проектов.

Сегодня открыта регистрация участников через специальный Telegram-бот. После регистрации участники получают порядковый номер, фирменную символику фестиваля, сувениры и право участвовать в конкурсной программе с 22 номинациями.

Тамбовщина готовится к автомобильному празднику

История автомобильных мероприятий в Котовске началась еще в 2016-2017 годах, когда местные энтузиасты при поддержке главы города Алексея Плахотникова организовывали камерные встречи автолюбителей. Тогда мало кто мог предположить, что небольшие локальные сборы перерастут в масштабное межрегиональное событие.

«Мы давно понимали потенциал автомобильной культуры для развития нашего города, — рассказывает администратор AUTOCLUB 68, сторонник партии «Новые люди» Евгения Громова. — Целью автофестиваля является популяризация технических видов спорта и технического творчества, публичное представление достижений в области транспортных средств. А также сплочение людей с активной жизненной позицией, способных к самовыражению, которых объединяет любовь к техническому творчеству».

Поворотным моментом стал визит федерального политика Владислава Даванкова в июле этого года. Во время встречи с автолюбителями в Котовске вице-спикер Госдумы не только поддержал инициативу, но и анонсировал подготовку федерального законопроекта о легализации автомобильного тюнинга.

Тамбовщина готовится к автомобильному празднику

«Сегодня в России абсурдная ситуация: человек покупает автомобиль, ставит красивые диски, улучшает выхлопную систему, и автоматически становится нарушителем закона. Миллионы автолюбителей живут в постоянном страхе штрафов за то, что хотят сделать свой автомобиль лучше», — отметил тогда Даванков.

Большая программа для малого города


Двухдневная программа фестиваля адаптирована под особенности Котовска — города с населением около 30 тысяч человек. В первый день основные мероприятия пройдут в городском парке, где разместится выставка автомобилей и семейная программа. Вечером участники и гости переместятся на загородную площадку для after-party с элементами экстремального вождения.

Второй день полностью посвящен шоу-программе на специально подготовленном треке для мотокросса. Здесь пройдут основные соревнования и выступления приглашенных артистов.

«Мы создаем единое яркое и зрелищное автомобильное мероприятие, объединяющее города Тамбовской области и соседних регионов, — подчеркивает Евгения Громова.Задача фестиваля — вовлечение населения в культурное и техническое развитие, популяризация авто-мото культуры в Тамбовской области».

Тамбовщина готовится к автомобильному празднику

Конкурсная программа включает 22 номинации, охватывающие все основные направления автомобильной культуры. Отдельные категории предусмотрены для отечественных и зарубежных автомобилей, различных видов тюнинга и стайлинга, звуковых систем, мотоциклов и внедорожников. Особое внимание уделено техническим аспектам — например, замерам звукового давления аудиосистем или соревнованиям по минимальному клиренсу.

Председатель тамбовского отделения партии «Новые люди» Алексей Константинов видит в фестивале серьезный потенциал для развития событийного туризма в малых городах области.

«Мы делаем ставку на то, что малые города могут стать точками роста для всего региона, — считает Алексей Константинов. — Котовск с его промышленной историей, компактной планировкой и близостью к областному центру идеально подходит для такого рода мероприятий. При развитии этого направления мы можем привлекать тысячи туристов, что даст значительный экономический эффект для местного бизнеса».

Особую роль в поддержке инициативы играют активисты партии «Новые люди», которые обеспечивают организационное содействие мероприятию. Финансирование фестиваля осуществляется без привлечения бюджетных средств, что позволяет городу получить все преимущества крупного события без дополнительной нагрузки на муниципальные финансы.

Фестиваль — это площадка для обмена профессиональным мастерством и творческими идеями между представителями различных автомобильных сообществ.

Тамбовщина готовится к автомобильному празднику

«Каждый участник найдет что-то для себя, вне зависимости от своих интересов, — отмечает Евгения Громова. Это настоящий праздник с эффектными шоу, конкурсами, зажигательными танцами, развлекательной программой и развлечениями для детей».

Семейная направленность мероприятия — еще одна важная особенность. Организаторы стремятся показать, что автомобильная культура может быть интересна людям всех возрастов, от детей до пенсионеров.

Регистрация участников уже открыта через бот https://t.me/Crazy_DRIVER_bot в Telegram. Вся оперативная информация публикуется в официальном канале https://t.me/crazyDriver2025

С развитием проекта Котовск, известный прежде как родина советской неваляшки, может получить новый статус — центра автомобильной культуры Центрального Черноземья. А успешный опыт малого города станет примером того, как событийный туризм способен дать новые импульсы развития российской провинции.
В Тамбове скорректируют проект расчистки русла Цны за 4 млн рублей

Вчера, 14:55
0
Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области заключило контракт с ООО «ГК Проект» на корректировку документации по расчистке отдельных участков русла реки Цны в Тамбове. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

В Тамбове суд рассмотрит дело экс-начальницы соцподдержки, обвиняемой в хищении 7,6 млн рублей

Вчера, 14:36
0
14 августа в Ленинский районный суд Тамбова поступит уголовное дело в отношении бывшей начальницы клиентской службы ТОГКУ «Центр социальной поддержки граждан» Анны Нимикиной. По данным прокуратуры Тамбовской области, её обвиняют в хищении свыше 7,6 млн рублей бюджетных средств.

В Тамбове опровергли слухи о переносе занятий в школе №35 на декабрь

Вчера, 13:46
0
В социальных сетях появились сообщения о том, что учебный процесс в первом корпусе школы №35 начнётся лишь в декабре. Однако эта информация не соответствует действительности, сообщил в своём Telegram-канале глава администрации Тамбова Максим Косенков.

В Тамбове возобновили строительство двух крупных школ и выбрали подрядчика на ремонт школы № 22

13 августа 2025
0
В Тамбове возобновились работы на двух масштабных образовательных стройках — школе на улице Волжской и школе в микрорайоне Бокино. Ранее эти проекты сорвали прежние подрядчики, а по одному из них возбуждено уголовное дело о хищении более 250 млн рублей. Об этом сообщил врио губернатора Евгений

Тамбовской области списали 1,6 млрд рублей долга по бюджетным кредитам

13 августа 2025
0
Тамбовская область вошла в число 12 российских регионов, которым правительство РФ списало часть задолженности по бюджетным кредитам, направленным на развитие инфраструктуры. Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, общий объём списания составил 29 млрд рублей, из

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

13 августа 2025
0
В Тамбове на 101-м году жизни ушёл из жизни Почётный гражданин города, ветеран Великой Отечественной войны Василий Фёдорович Дергачев.

В Тамбовской области намолотили более 2,1 млн тонн зерна

12 августа 2025
0
Тамбовские аграрии собрали свыше 2,1 миллиона тонн зерна. Об этом на оперативном совещании у врио главы региона Евгения Первышова сообщила замминистра сельского хозяйства области Елена Иванникова.

Суд продлил банкротство «Ладесол-Тамбов» до конца 2025 года

12 августа 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области продлил процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Ладесол-Тамбов» до 24 декабря 2025 года. Компания планировала построить в регионе завод по переработке зерна в белок и корма стоимостью 2,2 млрд рублей, один из крупнейших инвестпроектов периода

Темпы выдачи разрешений на строительство МКД в Тамбовской области рухнули до уровня Курской

12 августа 2025
0
В Тамбовской области за первые четыре месяца 2025 года выдано всего пять разрешений на строительство многоквартирных домов, тогда как за весь 2024-й их было 23. По данным издания «Площадь», этот показатель фактически сравнялся с ситуацией в Курской области, где после военного вторжения строительная

В Тамбовской области объявлен высокий уровень пожарной опасности

10 августа 2025
0
Тамбовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о высоком уровне пожарной опасности IV класса, который ожидается в регионе 10 августа 2025 года.

Незаконный сброс мусора зафиксирован в охотничьих угодьях Рассказовского округа

10 августа 2025
0
Сотрудники подведомственного учреждения Минэкологии Тамбовской области выявили факт незаконного сброса отходов в охотничьих угодьях Рассказовского округа. Нарушение зафиксировано во время планового рейда — охотовед снял на видео момент, когда водитель грузовика выгружает мусор прямо на землю. На

Тамбовчане смогут проголосовать на выборах губернатора в Москве

10 августа 2025
0
Жители Тамбовской области, которые в период досрочных выборов главы региона окажутся в Москве, смогут проголосовать на одном из 14 экстерриториальных избирательных участков столицы. Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Андрей Офицеров.

Петербургскую фирму внесли в реестр недобросовестных подрядчиков из-за срыва капремонта в Тамбове

9 августа 2025
0
Петербургское ООО «Нордик Палвелу» на три года включено в реестр недобросовестных подрядных организаций за нарушение условий договора капитального ремонта многоквартирного дома в Тамбове. Об этом сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области.

В Моршанске начальника МКУ признали виновным в служебном подлоге при благоустройстве площади

9 августа 2025
0
Моршанский районный суд Тамбовской области вынес приговор начальнику муниципального казённого учреждения «Центр развития ЖКХ и социальных инвестиций» Александру Еркину, признав его виновным в служебном подлоге при исполнении госконтракта на благоустройство Октябрьской площади. Весной 2023 года МКУ

В Тамбовской области выросло число пострадавших от укусов клещей

8 августа 2025
0
По состоянию на 7 августа 2025 года в медицинские учреждения региона обратились 3 755 человек, пострадавшие от укусов клещей, из них 1 139 — дети. Показатель вдвое превышает уровень аналогичного периода 2024 года, когда зафиксировали 1 852 обращения (в том числе 512 от детей). Всем пострадавшим

Тамбов получит почти миллиард на модернизацию системы водоотведения

8 августа 2025
0
Правительство Тамбовской области получит инфраструктурный бюджетный кредит в размере 917,45 млн рублей для реализации крупного проекта по модернизации системы водоотведения в областном центре. Решение принято на федеральном штабе под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

В Тамбовской области обсудят уборку урожая, туризм и энергосбережение

8 августа 2025
0
11 августа в 10:00 в правительстве Тамбовской области состоится традиционное онлайн-совещание под руководством врио главы региона Евгения Первышова. Трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте правительства, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Новые люди» в Тамбове инициировали сбор подписей под петицией о ситуации с общественным транспортом

8 августа 2025
0
Региональное отделение партии «Новые люди» развернуло кампанию по сбору подписей под обращением о ситуации с городским транспортом. Волонтеры работают на ключевых остановочных пунктах областного центра, где фиксируют жалобы пассажиров на качество перевозок.

Александр Лутцев вернулся на пост главврача областной клинической больницы

7 августа 2025
0
Министр здравоохранения Тамбовской области Марина Македонская сообщила о назначении нового главного врача областной клинической больницы имени Бабенко. Руководить учреждением вновь будет Александр Борисович Лутцев.

Минстрой Тамбовской области судится с «Тамбов-Автодором» из-за просрочки контракта

7 августа 2025
0
Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области подало в Арбитражный суд региона иск к ООО «Тамбов-Автодор» с требованием взыскать 22,3 миллиона рублей неустойки за срыв сроков исполнения госконтракта. Однако заявление было подано с процессуальными нарушениями: компания-подрядчик
