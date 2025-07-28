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Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков совершит рабочую поездку в Тамбовскую область
29 июля 2025 года Тамбовский регион с рабочим визитом посетит вице-спикер Государственной Думы РФ, первый заместитель руководителя фракции партии «Новые люди» Владислав Даванков.
В рамках рабочей поездки запланированы встречи с губернатором Тамбовской области Евгением Первышовым
, руководством региона и местным активом партии «Новые люди». Особое внимание будет уделено обсуждению актуальных вопросов развития Тамбовской области и взаимодействия с федеральным центром. Владислав Даванков
ознакомится с приоритетными проектами и планами социально-экономического развития региона.
Программа визита включает в себя участие в автомобильной выставке-форуме, в рамках которой вице-спикер в формате открытого диалога обсудит с представителями автомобильных сообществ региона актуальные темы, связанные с этой отраслью. В мероприятии примут участие представители ведущих автоклубов Тамбовской области, включая сообщество "Внедорожное движение Тамбова", AUTOCLUB 68 и "Стильные машины тамбовских улиц".
Справочно: Владислав Даванков является вице-спикером Государственной Думы РФ VIII созыва, первым заместителем руководителя фракции партии "Новые люди", кандидатом юридических наук.
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