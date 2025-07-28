Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков совершит рабочую поездку в Тамбовскую область

«Новые люди» готовят сюрприз для российских автолюбителей: предлагается частично легализовать тюнинг 0 Вчера вице-спикер Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков во время визита в Тамбовскую область анонсировал сенсационную законодательную инициативу, которая может кардинально изменить жизнь миллионов российских автомобилистов. После посещения

В Тамбове очередной «памятник за рубль» пойдёт под снос 0 В Тамбове продолжается практика превращения объектов культурного наследия в новоделы под соусом «приспособления к современным условиям». На этот раз речь идёт о доме на Советской, 61/8 — памятнике архитектуры рядом с музеем Чичериных. Его в 2024 году по программе «рубль за метр» приобрёл

Конкурс на пост главы администрации Тамбова назначен на 10 сентября 0 Тамбовская городская Дума утвердила дату проведения конкурса на замещение должности главы городской администрации. Как сообщили в пресс-службе представительного органа, конкурс состоится 10 сентября 2025 года. Приём документов от кандидатов будет вестись с 4 августа по 3 сентября.

ИТ-парк Тамбовской области стал региональным оператором «Сколково» и получил доступ к федеральным мерам поддержки 0 ИТ-парк Тамбовской области официально получил статус регионального оператора Фонда «Сколково», что открывает перед местными инновационными компаниями и стартапами широкие возможности для роста и развития. Это решение существенно укрепит позиции региона на карте высокотехнологичных проектов в России.

«РКС-Тамбов» не смогло привлечь кредит на 300 млн рублей для модернизации водоканала 0 Гарантирующий поставщик холодного водоснабжения и водоотведения в Тамбове — ООО «РКС-Тамбов», входящее в холдинг «Российские коммунальные системы», не смог выбрать банк для открытия кредитной линии с лимитом в 300 миллионов рублей. Как следует из информации, размещённой на портале госзакупок,

ЦУР Тамбовской области за неделю обработал более 1400 обращений жителей 0 С 19 по 25 июля Центр управления регионом (ЦУР) Тамбовской области обработал и направил на исполнение 1 465 обращений от граждан. Все сообщения поступили через комментарии и личные сообщения в официальных аккаунтах органов власти и государственных учреждений в социальных сетях.

В Тамбове завершён демонтаж Замятинского моста 0 На минувшей неделе в Тамбове прошло выездное совещание, посвящённое демонтажу разрушенного Замятинского моста через Рассказовское шоссе. Как сообщил глава администрации города Максим Косенков на еженедельной планёрке, работы по разбору аварийного объекта уже завершены. Большая часть конструкций и

Власти Тамбовской области пересмотрят налоговые льготы для бизнеса 0 Министерство финансов Тамбовской области инициирует ревизию действующих налоговых льгот, предоставляемых бизнесу. Об этом 28 июля сообщила глава регионального Минфина Любовь Третьякова на планёрке у врио губернатора Евгения Первышова. Причина — выявленные случаи неэффективности налоговых

«ГТ Энерго» выкупила долг «Тамбовской теплоэнергетической компании» за 16,2 млн рублей 0 Столичная энергетическая структура АО «ГТ Энерго» приобрела право требования долга дочернего предприятия — ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания» (ТТК) — перед банкротящимся МУП «Тамбовинвестсервис» (ТИС). Сумма долга составляла почти 26 миллионов рублей, однако на торгах право требования

В Тамбовской области возбуждено дело о мошенничестве при поставке льготных лекарств для пациентов с редкими заболеваниями 0 Рассказовская межрайонная прокуратура Тамбовской области выявила серьёзные нарушения при поставке лекарственных препаратов для граждан, страдающих орфанными (редкими) заболеваниями. Проверка проводилась в рамках надзора за исполнением законодательства о лекарственном обеспечении льготных категорий

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков совершит рабочую поездку в Тамбовскую область 0 29 июля 2025 года Тамбовский регион с рабочим визитом посетит вице-спикер Государственной Думы РФ, первый заместитель руководителя фракции партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев 0 Сегодня, в День Военно‑морского флота России, когда вся страна снова вспоминает о героизме моряков и грохоте салютов над водой, главные торжества в 2025‑м впервые перенесены из Санкт‑Петербурга в Кронштадт. По Неве в этом году военные корабли не пройдут — решение об отмене парада

В сети распространяется фейковое видео с якобы участием главы Тамбовской области 0 В интернете появилось очередное поддельное видео с использованием технологий искусственного интеллекта, в котором якобы от имени врио главы Тамбовской области Евгения Первышова звучат ложные заявления. В частности, в видео содержатся вымышленные комментарии о задержках авиарейсов и выплатах

В Тамбовской области подписаны соглашения с НКО для подготовки наблюдателей на выборы 2025 года 0 25 июля в Общественной палате Тамбовской области состоялось подписание соглашений о сотрудничестве с рядом региональных некоммерческих организаций. Документы направлены на совместную работу по обеспечению общественного наблюдения за досрочными выборами губернатора и депутатов представительных

В Тамбове зафиксирован новый сброс фекальных стоков: Майский микрорайон утопает в зловонии 0 Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области зафиксировало очередной случай загрязнения окружающей среды в черте города. После многочисленных жалоб жителей микрорайона Майский инспектор ведомства выехал в район улиц Кедровой и Коломенской. Там был подтверждён факт незаконного

Максима Егорова арестовали по делу о взятке в 80 миллионов рублей 0 Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана сроком до 21 августа 2025 года —

В Тамбове водитель "Лады-Калины" врезался в пешеходов на переходе — погибла женщина 0 Вечером 25 июля в Тамбове произошла трагедия: водитель автомобиля «Лада-Калина» совершил наезд на группу пешеходов, переходивших дорогу на зелёный сигнал светофора. Об этом сообщили в управлении МВД по Тамбовской области.

В Тамбовской области предложено увеличить выплату контрактникам до 1,1 миллиона рублей 0 23 июля в Тамбовской областной Думе состоялось заседание комитета по труду и социальной политике, в ходе которого обсуждался размер региональной единовременной выплаты для военнослужащих, заключающих контракт с Вооружёнными силами РФ. На данный момент сумма выплаты составляет 600 тысяч рублей,

В Тамбовской области резко выросло число пострадавших от укусов клещей 0 С начала текущего сезона в медицинские учреждения Тамбовской области с жалобами на укусы клещей обратились 3 625 человек, включая 1 105 детей. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, это почти в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда было

В Тамбове вновь сменится подрядчик на ремонте моста-плотины через Цну 0 Контракт с подрядной организацией ООО «Самара-Стройком», выполнявшей капитальный ремонт моста-плотины на реке Цне в районе Пригородного леса в Тамбове, будет расторгнут. Об этом сообщил региональный Минэкологии по итогам совещания, состоявшегося 24 июля под руководством врио заместителя главы