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«Новые люди» готовят сюрприз для российских автолюбителей: предлагается частично легализовать тюнинг

31 июля 2025
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«Новые люди» готовят сюрприз для российских автолюбителей: предлагается частично легализовать тюнингВчера вице-спикер Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков во время визита в Тамбовскую область анонсировал сенсационную законодательную инициативу, которая может кардинально изменить жизнь миллионов российских автомобилистов. После посещения автовыставки-форума в Котовске, где он пообщался с тамбовскими автолюбителями, политик заявил о намерении партии внести в Госдуму законопроект о частичной легализации автомобильного тюнинга.

В ходе рабочего визита Владислав Даванков провел переговоры с врио губернатора Евгением Первышовым, где обсудил ключевые проблемы региона и федеральные законодательные инициативы, встретился с активистами партии и посетил автомобильную выставку-форум в Котовске.

Встреча с тамбовскими активистами партии началась с яркого символического жеста, который точно отразил позицию «Новых людей» по одному из самых болезненных вопросов современной российской действительности.

Вице-спикера встречали на пороге офиса в белых футболках и партийной символикой с надписями: «Я не преступник, я художник», «Я не экстремист, я только посмотрел» и другими. Председатель тамбовского отделения партии Алексей Константинов вручил Владиславу Даванкову футболку с надписью против закона о VPN.

«Новые люди» готовят сюрприз для российских автолюбителей: предлагается частично легализовать тюнинг

Он заявил, что «Новые люди» Тамбова не отступят. Мы будем защищать право каждого россиянина на свободный интернет. Вместе мы докажем — интернет ещё можно спасти!»

В ходе общения с активом Владислав Даванков рассказал, что давно собирался посетить Тамбов. Он отметил свою личную связь с областью: «У меня здесь живут несколько близких друзей, мы вместе строили бизнес в регионе. Главное — здесь много молодых людей, которые строят свое будущее, не уезжая в столицы, а развивая свои регионы. Для нас это образец того, какой должна быть новая Россия».

Встреча продолжалась более часа, в течение которого вице-спикер отвечал на острые вопросы, которые задавали тамбовчане.

Со ссылкой на местных перевозчиков зампреду Госдумы рассказали о серьезных проблемах с системой взимания платы с большегрузного транспорта. Из-за технических сбоев с GPS-навигацией водители получают штрафы за неоплаченные участки дороги, хотя проезжали их законно. Долги по штрафам накапливаются до миллиона рублей на одну компанию.

«Я знал об этой проблеме, но не понимал её масштабности, — признался парламентарий. — Не думал, что это настолько серьезно, что охватывает всю страну. Оказывается, на систему «Платон» жалуется вся Россия. Это нужно обязательно поднимать и решать на федеральном уровне».

Активисты из 6-го избирательного округа Тамбова пожаловались на размещение исправительной колонии в центре жилого района. По их словам, учреждение было построено еще 190 лет назад во времена Екатерины, когда вокруг были пустыри, а сейчас рядом находятся дома, школы и детские сады.

Владислав Даванков рассказал о успешном опыте решения подобных проблем в других регионах: «Это сложная, но решаемая задача. Нужна системная работа и, насколько я знаю, региональные власти уже изучают варианты. Но финальное решение здесь за федеральным центром», - сказал вице-спикер Госдумы.

Инициатива идет с тамбовской земли

Вечером зампред Госдумы посетил автомобильную выставку-форум в Котовске, пообщался мэром города Алексеем Плахотниковым и представителями автосообществ.

На центральной площади города, перед зданием областной администрации активисты партии «Новые люди» продемонстрировали штучные автомобили, после тюнинга и обратились с просьбой инициировать законопроект о частичной легализации тюнинга в России. В ходе осмотра экспозиции они рассказали, какие виды автотюнига не влияют на безопасность водителя и других участников дорожного движения.

«Новые люди» готовят сюрприз для российских автолюбителей: предлагается частично легализовать тюнинг

«Сегодня в России абсурдная ситуация — человек покупает автомобиль, ставит красивые диски, улучшает выхлопную систему или устанавливает спортивный обвес, и автоматически становится нарушителем закона, — отметил Владислав Даванков. — Представьте: миллионы автолюбителей по всей стране живут в постоянном страхе штрафов и предписаний от ГИБДД машин за то, что хотят сделать свой автомобиль лучше и красивее».

«Новые люди» готовят сюрприз для российских автолюбителей: предлагается частично легализовать тюнинг

Действующее российское законодательство фактически приравнивает любые изменения в конструкции автомобиля к серьезному правонарушению. Установка других дисков, изменение внешнего вида, доработка двигателя — все это может обернуться штрафами и даже лишением права управления.

Мировой опыт против российских запретов


Инициатива «Новых людей» предлагает перенять лучший мировой опыт. «В любой цивилизованной стране автотюнинг — это легальная индустрия, которая дает работу сотням тысяч людей и приносит миллиарды в бюджет, — подчеркивает лидер партии. — Этот респектабельный бизнес, представители которого платят налоги и развивают технологии».

В Европе подходы к автомобильному тюнингу различаются значительно. В таких странах, как Швеция, Финляндия, Голландия, Бельгия, Дания и Норвегия, можно законно эксплуатировать транспорт с дополнительным тюнингом. При этом в других государствах — например, в Германии, Польше и Австрии — действуют законы, которые ограничивают возможность установки дополнительного оборудования.

В США законодательство о тюнинге варьируется в зависимости от штата. Например, в Калифорнии многие модификации автомобиля стоят вне закона. При этом есть исключения: к легальным относят модификации, которые проводят официальные ателье, так как они берут на себя оформление и соответствие правилам безопасности. В некоторых штатах, например во Флориде, разрешён внешний тюнинг, но запрещено вносить изменения в конструкцию выхлопной системы, за что в ряде штатов предусмотрена серьёзная ответственность.

По данным экспертов, мировой рынок автомобильного тюнинга оценивается более чем в 50 миллиардов долларов ежегодно. В России же эта сфера остается полностью теневой, лишая государство огромных налоговых поступлений.

Вице-спикер Государственной Думы уточнил, что что речь не идет о легализации всех изменений подряд. «Мы предлагаем разумный компромисс, — сказал Владислав Даванков. — Эстетический тюнинг, который не влияет на безопасность — диски, обвесы, некритические изменения выхлопной системы — должен быть свободным. А серьезные технические доработки должны проходить обязательную сертификацию в специальных центрах».

Законопроект предусматривает создание системы государственного контроля за безопасным тюнингом. Планируется открытие специализированных центров технического контроля, где будут сертифицировать доработки, и упрощение процедур постановки на учет модифицированных автомобилей.

Экономический эффект от легализации может быть колоссальным. «Это даст импульс целой отрасли, создаст десятки тысяч рабочих мест и избавит автолюбителей от постоянного страха преследований, — резюмировал Даванков. — Только в Тамбовской области это могут быть десятки новых предприятий — от небольших мастерских до крупных производств автокомпонентов».

Представители автомобильной отрасли оценивают потенциальный экономический эффект от легализации тюнинга в сотни миллиардов рублей ежегодно. Речь идет не только о прямых налоговых поступлениях, но и о развитии смежных отраслей — металлообработки, химической промышленности, дизайна.

Партия уже имеет успешный опыт принятия законов в автомобильной сфере. Недавно была повышена сумма европротокола со 100 до 200 тысяч рублей — это была инициатива «Новых людей», которую поддержали Госдума, Совет Федерации и президент.

«Новые люди» готовят сюрприз для российских автолюбителей: предлагается частично легализовать тюнинг
«Новые люди» готовят сюрприз для российских автолюбителей: предлагается частично легализовать тюнинг
«Новые люди» готовят сюрприз для российских автолюбителей: предлагается частично легализовать тюнинг

Вероника Кривобокова
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