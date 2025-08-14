Тамбовщина готовится к автомобильному празднику Комментариев: 0 «Новые люди» примут участие в межрегиональном фестивале "Crazy Driver-2025", который пройдет в Котовске







30-31 августа малый город Котовск станет центром притяжения для автолюбителей всего Черноземья. Межрегиональный автофестиваль "Crazy Driver-2025", анонсированный в июле вице-спикером Госдумы от партии «Новые люди» Владиславом Даванковым, объединит под одной крышей представителей всех направлений автомобильной культуры — от владельцев раритетных советских машин до создателей современных тюнинг-проектов.



Сегодня открыта регистрация участников через специальный Telegram-бот. После регистрации участники получают порядковый номер, фирменную символику фестиваля, сувениры и право участвовать в конкурсной программе с 22 номинациями.







История автомобильных мероприятий в Котовске началась еще в 2016-2017 годах, когда местные энтузиасты при поддержке главы города Алексея Плахотникова организовывали камерные встречи автолюбителей. Тогда мало кто мог предположить, что небольшие локальные сборы перерастут в масштабное межрегиональное событие.



«Мы давно понимали потенциал автомобильной культуры для развития нашего города, — рассказывает администратор AUTOCLUB 68, сторонник партии «Новые люди» Евгения Громова. — Целью автофестиваля является популяризация технических видов спорта и технического творчества, публичное представление достижений в области транспортных средств. А также сплочение людей с активной жизненной позицией, способных к самовыражению, которых объединяет любовь к техническому творчеству».



Поворотным моментом стал визит федерального политика Владислава Даванкова в июле этого года. Во время встречи с автолюбителями в Котовске вице-спикер Госдумы не только поддержал инициативу, но и анонсировал подготовку федерального законопроекта о легализации автомобильного тюнинга.







«Сегодня в России абсурдная ситуация: человек покупает автомобиль, ставит красивые диски, улучшает выхлопную систему, и автоматически становится нарушителем закона. Миллионы автолюбителей живут в постоянном страхе штрафов за то, что хотят сделать свой автомобиль лучше», — отметил тогда Даванков.



Большая программа для малого города



Двухдневная программа фестиваля адаптирована под особенности Котовска — города с населением около 30 тысяч человек. В первый день основные мероприятия пройдут в городском парке, где разместится выставка автомобилей и семейная программа. Вечером участники и гости переместятся на загородную площадку для after-party с элементами экстремального вождения.



Второй день полностью посвящен шоу-программе на специально подготовленном треке для мотокросса. Здесь пройдут основные соревнования и выступления приглашенных артистов.



«Мы создаем единое яркое и зрелищное автомобильное мероприятие, объединяющее города Тамбовской области и соседних регионов, — подчеркивает Евгения Громова. — Задача фестиваля — вовлечение населения в культурное и техническое развитие, популяризация авто-мото культуры в Тамбовской области».







Конкурсная программа включает 22 номинации, охватывающие все основные направления автомобильной культуры. Отдельные категории предусмотрены для отечественных и зарубежных автомобилей, различных видов тюнинга и стайлинга, звуковых систем, мотоциклов и внедорожников. Особое внимание уделено техническим аспектам — например, замерам звукового давления аудиосистем или соревнованиям по минимальному клиренсу.



Председатель тамбовского отделения партии «Новые люди» Алексей Константинов видит в фестивале серьезный потенциал для развития событийного туризма в малых городах области.



«Мы делаем ставку на то, что малые города могут стать точками роста для всего региона, — считает Алексей Константинов. — Котовск с его промышленной историей, компактной планировкой и близостью к областному центру идеально подходит для такого рода мероприятий. При развитии этого направления мы можем привлекать тысячи туристов, что даст значительный экономический эффект для местного бизнеса».



Особую роль в поддержке инициативы играют активисты партии «Новые люди», которые обеспечивают организационное содействие мероприятию. Финансирование фестиваля осуществляется без привлечения бюджетных средств, что позволяет городу получить все преимущества крупного события без дополнительной нагрузки на муниципальные финансы.



Фестиваль — это площадка для обмена профессиональным мастерством и творческими идеями между представителями различных автомобильных сообществ.







«Каждый участник найдет что-то для себя, вне зависимости от своих интересов, — отмечает Евгения Громова. — Это настоящий праздник с эффектными шоу, конкурсами, зажигательными танцами, развлекательной программой и развлечениями для детей».



Семейная направленность мероприятия — еще одна важная особенность. Организаторы стремятся показать, что автомобильная культура может быть интересна людям всех возрастов, от детей до пенсионеров.



Регистрация участников уже открыта через бот



